NB I: Zalaegerszeg–ETO FC

NB I

3. FORDULÓ

Zalaegerszeg–ETO FC Győr 1–0 – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezeti: Erdős J.

Gólszerző: Skribek (21. – 11-esből)

ÉRDEKESSÉGEK A MECCS ELŐTT

♦ Eddig 78-szor rendezték meg az NB I-ben a nyugat-dunántúli rangadót, amelyben a vendég győriek állnak jobban, hiszen az örökmérleg 28 zalai sikert, 18 ikszet és 32 ETO-győzelmet mutat.

♦ Az előző 20 évben hatalmas a Rába-partiak fölénye, hiszen 18 NB I-es meccsükből csak egyen született ZTE-siker: 2010 szeptemberében, Győrben (0–1). Azóta 7 döntetlen mellett 10 ETO-győzelem született.

♦ 2017 és 2019 között négyszer csaptak össze az NB II-ben, ekkor két 0–0 mellett mindkét gárda egy-egy győzelmet aratott. 2019 februárjában hazai pályán 3–2-re nyertek az egerszegiek – tétmeccseken máig ez a kék-fehérek utolsó sikere a győriekkel szemben.

♦ Az NB I-ben ez lesz a 40. találkozójuk a zalai vármegyeszékhelyen, 21-szer bizonyultak jobbnak a hazaiak, 10-szer nyertek a vendég győriek, 8 találkozójuk pedig döntetlen lett. A zalai csapat az élvonalban otthon legutóbb 21 évvel ezelőtt, 2004 augusztusában tudta legyőzni az ETO-t (2–0). A ZTE Arénában az előző bajnokságban előbb a hajrában fordítva 2–1-re nyertek a győriek, májusban pedig 0–0-ra végeztek.

♦ A diósgyőri 2–2-vel a Zalaegerszeg az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az első két fordulóban kétgólos hátrányból egy pontot meg tudott menteni. Ráadásul ezt úgy érte el, hogy az egy meccsre eltiltott trénerét, Nuno Campost a másodedző Goncalo Gil helyettesítette.

♦ Ez már sorozatban a 7. döntetlenje volt a ZTE-nek, az egerszegiek ezzel megint új klubrekordot állítottak fel.

♦ A szintén két döntetlennel nyitó ETO az előző körben az Újpest ellen a 40. perctől emberelőnyben játszva Olekszandr Piscsur révén a bajnokság eddigi legkésőbbi, 94. perces góljával egyenlített az Újpest ellen (1–1).

♦ A győri csapat a Konferencialigában csütörtökön 2–1-re alulmaradt a svéd AIK otthonában, így eddig mind az 5 idénybeli tétmérkőzésén szerzett is és kapott is gólt.

♦ A Sofascore sportstatisztikai portál szerint a mindkét fordulóban szóhoz jutott játékosok közül 10-es skálán 8.15 ponttal az egész NB I-es mezőnyben a ZTE 21 éves brazil támadója, Joao Victor kapta a legmagasabb átlagértékelést.

♦ A Zalaegerszeg hazai pályán 8 találkozó óta nyeretlen, 7 iksz mellett egyedül az FTC-től kapott ki (0–2), legutóbb február 9-én a DVTK-t verte meg (2–1).

♦ Vendégként az ETO a leghosszabb ideje veretlen csapat az NB I-ben: legutóbb tavaly augusztus 16-án Kecskeméten kapott ki (1–2), azóta 6-szor nyert, 9-szer döntetlenre végzett. Két hete Pakson háromszori vezetés után játszott 3–3-at.