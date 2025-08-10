Sportrádió

Felkészülés: döntő volt a Chelsea villámrajtja, Modric debütált a Milanban, Dortmundban győzött a Juve

2025.08.10. 18:04
Liam Delap (kékben) kétszer is betalált a Milan ellen (Fotó: Getty Images)
Két gyors gól és egy korai kiállítás pecsételte meg az AC Milan sorsát Luka Modric bemutatkozó meccsén, amelyet végül 4–1-re a Chelsea nyert meg. Két gól szerzett a juventusos Andrea Cambiaso a Signal Iduna Parkban, ami elég is volt ahhoz, hogy csapata legyőzze a Borussia Dortmundot. Nem volt elég Cristiano Ronaldo duplája az Almería ellen, az andalúz kiscapat 2–1-re legyőzte az Al-Nasszrt.

Kár lenne állítani, hogy eseménytelenül indult a Stamford Bridge-en a Chelsea és az AC Milan felkészülési mérkőzése. A londoniak ugyanis már az 5. percben vezetést szereztek az olasz csapat saját nevelésű román védője, Andrei Coubis öngóljának köszönhetően, három perccel később pedig Pedro Neto átadásából a klubvilágbajnok „kékeknél” egész nyáron szenzációs góllövőformát mutató új szerzemény, Joao Pedro talált a piros-feketék kapujába. Kisvártatva Coubis újfent igazolta, hogy csapatba állítása komoly tévedés volt Massimiliano Allegri vezetőedző részéről, ugyanis egy piros lapot érő szabálytalanság után mehetett zuhanyozni.

A Milan nem rogyott meg a kiállítás után, tíz emberrel is helyzeteket alakított ki, a szünet után pedig Luka Modricot is bevetette – először –, de az újabb gólt megint a Chelsea szerezte, a 64. percben a Joao Pedrót percekkel azelőtt váltó Liam Delap tizenegyesből volt eredményes. A szépítő találatra nem kellett sokat várni: három perccel később Youssouf Fofana Alexis Saelemaekers passzát értékesítette. A 90. percben aztán Delap a kegyelemdöfést is megadta az olaszoknak; 4–1-es győzelmével és az egész nyáron mutatott teljesítményével a Chelsea bizakodva várhatja a Premier League jövő hétvégi rajtját.

A Signal Iduna Parkban a Borussia Dortmund és a Juventus találkozott egymással, a 16. percben Pierre Kalulu hozta helyzetbe Andrea Cambiasót, a „zebrák” olasz válogatott szélső védője pedig nem hibázott. A torinói csapat tökéletesen rá is szolgát a vezetésre, Igor Tudor legénysége ugyanis gyakorlatilag minden fontos mutatóban felülmúlta ellenfelét az első félidőben.

Cambiaso fordulás után is éles maradt: az 53. percben Kenan Yildiz szolgálta ki a 25 éves játékost, aki ezúttal is értékesítette helyzetét. Tizenkét perccel később a Juve sorcserét hajtott végre, így némileg megbomlott az addig remekül működő játékrendszer, talán ez eredményezte, hogy a rendes játékidő letelte előtt egy perccel Maximilian Beier meg tudta szerezni a szépítő gólt a hazaiaknak. 1–2

Hiába duplázott Cristiano Ronaldo az Al-Nasszrban, csapata kikapott az Almeríától. A portugál csillag nem sokkal az első negyedóra vége után akcióból, a 37. percben tizenegyesből vette be a spanyol másodosztályú csapat kapuját, s ezzel megfordította az eredményt Sergio Arribas korai gólja után, ám Adrián Embarba még az első félidőben egyenlített, és a másodikban is betalált, így 3–2-vel az andalúzoké lett a meccs.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Chelsea (angol)–AC Milan (olasz) 4–1
Borussia Dortmund (német)–Juventus (olasz) 1–2
Almería (spanyol)–Al-Nasszr (szaúdi) 3–2

 

AC Milan Chelsea FC Liam Delap Joao Pedro
Ezek is érdekelhetik