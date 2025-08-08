Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Futsal NB I: döntetlennel indult az új idény

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.08. 21:05
null
Pulguinha góllal mutatkozott be (Fotó: astudiofutsal.hu)
Címkék
futsal Nyíregyháza PEAC futsal NB I
A futsal NB I 2025–2026-os idényének első fordulójának nyitó mérkőzésén 1–1-es döntetlenre végzett a PTE-PEAC és az Á Stúdió Futsal Nyíregyháza.

 

A Nyíregyháza szerezte meg a vezetést a 16. percben a frissen igazolt Pulguinha révén, ezt Tóth Márk egyenlítette ki a 36. percben. A vendégeknél már szerepet kapott az egyik legjobb magyar kapusként számon tartott Alasztics Marcell is, akinek igazolását csütörtökön jelentette be a Nyíregyháza.

FUTSAL NB I
1. FORDULÓ
PTE-PEAC–A’ Studió Futsal Nyíregyháza 1–1
Szombaton
18.00: DEAC–Nyírbátor B-Kerép
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Vehir.hu Futsal Veszprém
18.30: MVFC Berettyóújfalu–Aramis SE
18.30: Haladás VSE–Újpest FC
20.30: H.O.P.E. Futsal–SG Kecskemét Futsal

 

futsal Nyíregyháza PEAC futsal NB I
Legfrissebb hírek

NB I: az Újpest a tavaszi 1–6-ért, a Nyíregyháza a 0–7-ért vághat vissza a hétvégén

Labdarúgó NB I
7 órája

Kirgizisztánnal melegít a románok elleni Eb-pótselejtezőre a futsal-válogatott

Magyar válogatott
2025.08.06. 14:29

„A Ferencváros ellen fel kell szívni magunkat, hiszen Nyíregyházán mindenki erre a meccsre kíváncsi”

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 12:05

Átigazolások: főszerepben a DVTK és az ETO, újabb válogatott játékos érkezett Felcsútra

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 11:49

Lukács Dániel szerint Dárdai ollózós góljának ott a helye a forduló legszebbjei között

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 10:23

Hornyák Zsolt kellemetlen helyzetbe került a magyarszabály miatt

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 07:10

Dárdai parádés gólt ollózott, a Puskás Akadémia fordított a Nyíregyháza ellen

Labdarúgó NB I
2025.08.03. 19:40

Kersák Roland: Legalább egy pontot akarunk szerezni

Labdarúgó NB I
2025.08.03. 11:58
Ezek is érdekelhetik