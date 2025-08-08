Futsal NB I: döntetlennel indult az új idény

A Nyíregyháza szerezte meg a vezetést a 16. percben a frissen igazolt Pulguinha révén, ezt Tóth Márk egyenlítette ki a 36. percben. A vendégeknél már szerepet kapott az egyik legjobb magyar kapusként számon tartott Alasztics Marcell is, akinek igazolását csütörtökön jelentette be a Nyíregyháza.

FUTSAL NB I

1. FORDULÓ

PTE-PEAC–A’ Studió Futsal Nyíregyháza 1–1

Szombaton

18.00: DEAC–Nyírbátor B-Kerép

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Vehir.hu Futsal Veszprém

18.30: MVFC Berettyóújfalu–Aramis SE

18.30: Haladás VSE–Újpest FC

20.30: H.O.P.E. Futsal–SG Kecskemét Futsal