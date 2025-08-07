Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

A Zalaegerszeg hosszabbított Dénes Vilmossal

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.07. 11:29
null
Dénes Vilmos 2027-ig írt alá a ZTE-vel (Fotó: Facebook/ZTE FC Zalaegerszeg)
Címkék
ZTE Dénes Vilmos Zalaegerszegi TE
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszegi TE FC hosszabbított Dénes Vilmossal.

A Zalaegerszegi TE FC a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy Dénes Vilmos 2027-ig tartó szerződést írt alá. A 20 éves szélső a Puskás Akadémiáról került 2019-ben Csákvárra, majd onnan 2021-ben Fehérvárra igazolt. Ezt követően 58 mérkőzésen lépett pályára a Siófok színeiben, mielőtt a ZTE FC-hez igazolt. 

A Zalaegerszeg színeiben eddig 38 tétmérkőzésen hat gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília)
Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő
Kiszemeltek: 
Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)
Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország) 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

ZTE Dénes Vilmos Zalaegerszegi TE
Legfrissebb hírek

Öröm Zalaegerszegen: újabb brazil csatár érkezését jelentette be a klub – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 14:06

Átigazolások: főszerepben a DVTK és az ETO, újabb válogatott játékos érkezett Felcsútra

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 11:49

Robbie Keane: Szükségünk van a magyar futballistákra

Labdarúgó NB I
2025.08.03. 09:01

A gól- és emberelőny sem volt elég a győzelemhez a Diósgyőrnek

Labdarúgó NB I
2025.08.02. 17:33

Skribek Alen: Három pontért megyünk Diósgyőrbe

Labdarúgó NB I
2025.08.02. 12:29

NB I: öt év után várja az Újpest újra az élről a 2. fordulót

Labdarúgó NB I
2025.08.01. 13:52

Varga Ádám: Védekezésben jobban össze kell kovácsolódnunk

Labdarúgó NB I
2025.07.28. 22:31

Elsült Dzsudzsák Balázs balosa, bombagól 26 méterről – videó

Labdarúgó NB I
2025.07.26. 19:04
Ezek is érdekelhetik