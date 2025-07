Tóth Balázs: Jó úton vagyunk, ezen kell tovább haladnunk

– Klubtörténelmi idény után van a Puskás Akadémia bajnoki ezüstéremmel, pont- és gólcsúccsal. Mennyire foglalkoztatta a bajnoki cím gondolata, érez-e némi csalódást a második hely miatt?

– Igencsak mozgalmas idényt zártunk, régen volt ilyen, az utolsó pillanatokig éles bajnoki versenyfutás az NB I-ben – válaszolta lapunknak Tóth Balázs, a Puskás Akadémia klub- és akadémiaigazgatója. – Nagyon jól sikerült a tavaly nyári felkészülésünk, remek formában voltak a játékosok, ezt már lehetett látni a nemzetközi mérkőzéseken is, a kiváló örmény csapatot, az Araratot elbúcsúztattuk, utána pedig a Fiorentina ellen nagyon emlékezetes oda-visszavágós párharcot játszottunk, amely csak tizenegyesekkel dőlt el. Hasonlóan jó formában kezdte aztán a csapat a bajnokságot is, sorra nyertük a meccseket, tartósabb formahanyatlás nélkül teljesítettük az idényt. A legfontosabb, hogy fejlődtünk. A bajnoki cím ugyan nem jött össze, de összességében nagyon büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Visszajelzést kaptunk arról, hogy jó úton járunk, ezen kell tovább haladnunk. Hajszállal maradtunk le a bajnoki címről és a Konferencialiga csoportköréről is.

– El lehet-e tüntetni ezeket a hajszálakat, vagyis lehet-e még előrébb lépni idehaza és Európában is?

– Mindig csak a következő mérkőzésre összpontosítunk. Nagyon várjuk a Konferencialigában a ciprusi Arisz elleni selejtezőnket, ez most a legfontosabb. Megint a lehető legnehezebb ellenfelet kaptunk, ennek ellenére természetesen egyértelmű célunk a továbbjutás.

– Az emlékezetes idényt történelmi átigazolás zárta, a húszéves kapust, Pécsi Ármint szerződtette a világhírű Liverpool.

– Óriási sikernek tartom, hogy ilyen fiatal játékost a felnőttmezőnyben tudtunk értékesíteni, méghozzá a világ legerősebb ligájában a bajnokcsapatnak. Erre a transzferre nemcsak mi lehetünk büszkék, hanem az egész magyar labdarúgás is. Ennek üzenete van: alázattal, kitartással végig tudnak haladni a játékosok azon a rendszeren, amelyet a Puskás Akadémiánál kiépítettünk. Tükrözi a képzésünk minőségét és a szakemberek munkáját mind az utánpótlásnál, mind a felnőttcsapat stábjában. És üzenet a külföldi kluboknak is, hogy ha ilyen játékosokat tudunk nevelni, érdemes Magyarországon fiatal tehetségek után kutatni, figyelni a magyar bajnokságot.

– Szintén saját nevelésű játékosuk Nagy Zsolt, aki mára vitán felül az NB I egyik legjobbja, kulcsjátékos a válogatottban is.

– Rendkívül büszkék vagyunk rá! A kitartása, a munkamorálja példaértékű, ő is a mi képzési rendszerünkön ment végig, az eddigi teljes pályafutását nálunk töltötte. De tavaly sikerült értékesítenünk egy másik saját nevelésű játékost, Komáromi Györgyöt, akit a szlovén rekordbajnok Maribor vitt el. Látható, évről évre egyre kelendőbbek a játékosaink, akik aztán a nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Említhetnénk továbbá a Blackburn kapusát, Tóth Balázst is, ő ugyancsak nálunk nevelkedett, az övé is kiváló karrier, hiszen Angliában tud tovább fejlődni. Bár az első hónapok nehezek voltak számára, most már rendszeresen játszik, csapata erőssége. És friss hír az elmúlt napokból, hogy a tizenhat éves Vajagics Dávid a Wolfsburg U17-es csapatának játékosa lett.

– Az idén nyáron két magyar válogatott játékos szerződtetése nagy fogás volt. Egyikük Németh András, aki annak idején éppen egy Puskás–Suzuki-kupán keltett nagy feltűnést a belga Genk – amelyben ön is légióskodott – labdarúgójaként. Nem lát rizikót abban, hogy az utóbbi időszakban nem remekelt?

– Biztosak vagyunk abban, hogy jól szerepel majd nálunk. Lehet, hogy kell neki egy kis idő, amíg felveszi a ritmust, hiszen új csapatba, új környezetbe került. De a tudását, a képességeit gyerekkora óta ismerjük, már a felnőttválogatottban is bemutatkozott, gólt is szerzett. Azt gondolom, jó lépés lesz ez neki, itt, a magyar mezőnyben meg tudja majd mutatni, milyen képességei vannak, nálunk kiteljesedhet. A játékrendszerünkbe abszolút beleillik. Úgy látjuk, a közösségbe is gyorsan beilleszkedett, ami nem is nehéz, mert nálunk mindig családias a közeg. Ez egyébként alapvetően hozzájárult az elmúlt évek sikereihez.

– A másik, nagy visszhangot keltő nyári igazolás ifjabb Dárdai Pál. Milyen szerep várhat rá a csapatban?

– Szerettünk volna még támadóval erősíteni, és Palkó kivételes játékos, hiszen több poszton is bevethető. Nem volt nálunk vita arról, hogy beleillik a csapatunkba. Úgy láttuk az elmúlt időszakban, hogy neki is kellene egy kis állandóság, mint Németh Andrásnak, ez nálunk adva lehet, várhatóan folyamatos játéklehetőséghez jut, ki tud teljesedni, meg tudja mutatni, milyen kiváló labdarúgó. Nagy célokkal érkezett hozzánk, látható, hogy elszánt, keményen dolgozik, eredményeket akar elérni a csapattal.

– Már csak az MLSZ új magyarszabálya miatt is érdemes a csapatoknak minél több hazai játékossal feltölteni a keretet. Terveztek-e esetleg olyan korábbi felcsúti akadémistákat hazahozni, mint Gyurcsó Ádám vagy Kleinheisler László?

– Ennek most nem volt realitása, mert posztra igazoltunk, megnéztük, hol kellene még erősíteni a csapatot, ezért is esett a választás inkább Németh Andrásra és Dárdai Pálra. Meg szokott fordulni természetesen a fejünkben, hogy korábbi játékosainkat hazahozzuk, volt is rá példa korábban, de most a húsz és huszonnyolc év közötti korosztályt pásztáztuk, ők már idősebbek ennél.

– Rendhagyó az NB I-ben, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző már a hetedik idényét kezdi a csapat élén. Ez sikereinek a visszajelzése, vagy a klubfilozófia része a türelem és a hosszú távú stabilitás is?

– Mi lépésről lépésre építkezünk, nincs sok változás a keretünkben sem egyik évről a másikra. A vezetőedző és stábja állandósága is segíti a fejlődésünket. Természetesen minden csapat életében vannak sikeres és kevésbé sikeres időszakok, de állandóságra törekszünk, és ha azt látjuk, hogy a csapat jó úton halad, türelemmel próbálunk dolgozni, valamint segíteni az edzőt a nehéz időszakokban.

– Nemcsak a felnőttcsapat szerepelt kiválóan az idényben, hanem az U19-es, kiemelten fontos korosztályban is bajnok lett a Puskás Akadémia, így indulhat az Ifjúsági Bajnokok Ligájában. Megismételhető akár a legutóbbi remek teljesítmény, amikor az Aston Villa volt a végállomás a harminckettő között?

– Minden korosztályra nagy figyelmet fordítunk, az U19-es csapat tavaly is megnyerte a bajnokságot, így indulhatott el az ifi BL-ben. A legkisebb korosztályoktól elkezdve törekszünk arra, hogy játékosaink ismerkedjenek a nemzetközi labdarúgással, a különböző futballkultúrákkal és stílusokkal, az ifi BL pedig kiváló alkalom tapasztalatszerzésre a játékosnak, a stábnak és a klubnak egyaránt. Igenis fontosnak tartjuk, hogy minél jobb eredményeket érjünk el a nemzetközi porondon. Egyedülálló volt a harminckettőbe kerülés, az Aston Villa ellen is abszolút ki-ki mérkőzést tudtunk játszani, az utolsó másodpercekben még lécet rúgtunk, könnyen egyenlíthettünk volna. Ennek ellenére kiválóan teljesítettünk, a csapat erejét mutatja, hogy újra sikerült megnyerni a bajnokságot, ismét nagy feladatok várnak ránk a BL-ben, ebben az évben is vannak lépcsőfokok, amelyeket szeretnénk megmászni. És a korosztályos csapatok mellett nagy figyelmet fordítunk a női futball fejlesztésére is, az előző idénybeli sikereink között említést érdemel az is, hogy női NB I-es csapatunk először lett dobogós, büszkék vagyunk rá, hogy bronzérmesek lettek!

– A saját nevelésű fiatal játékosok közül kitől várja a legtöbbet az új NB I-es idényben? Mondovics Kevin például nagyon ígéretes futballal mutatkozott be a tavasz végén. Kikre érdemes még figyelni?

– Évről évre egyre acélosabban tudnak teljesíteni a fiataljaink. Az előző idényben is ott voltunk az élmezőnyben a fiatal játékpercek alapján, miközben eredményesek is voltunk, tehát jó volt az egyensúly a csapaton belül. A 2005-ös korosztályban vannak nagyon tehetséges játékosaink, Markgráf Ákos lépett pályára a legtöbb meccsen ebből a korosztályból az előző idényben. Vékony Bence néhány mérkőzésen nagyszerűen szállt be, gólpasszokkal segítette a csapatot, a Magyar Kupában gólt is szerzett. Ott van még a 2005-ös csapatból Dusinszki Szabolcs, aki a Csákvár NB II-es együttesétől jön vissza hozzánk, tőle is markáns teljesítményt várunk. Az említett Mondovics Kevin még fiatalabb, 2007-esként szintén több lehetőséget kapott, javarészt csereként, de gólt is sikerült szereznie a bajnokság végén. Szintén 2007-es Pál Barna, aki tavaly többször játszott az NB I-ben is. Szeretnénk mindannyiuknak minél több lehetőséget adni a további fejlődésre az új idényben.

KONFERENCIALIGA-SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Július 24., csütörtök

18.00: Arisz Limassol (ciprusi)–Puskás Akadémia

Vezeti: David Smajc (szlovén)

A visszavágót július 31-én rendezik Felcsúton.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Dala Martin (Videoton FC Fehérvár), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként), Németh András (magyar-dél-afrikai, Hamburger SV – Németország, legutóbb kölcsönben SC Preussen Münster – Németország), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Rison Lecion – Izrael)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár), Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár), Posztobányi Patrik (Mezőkövesd Zsóry), Vajda Roland (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Bévárdi Zsombor (kispesti kölcsön után MTK Budapest), Kocsis Dominik (tiszakécskei kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Jonathan Levi (svéd, Ferencvárosi TC, szabadon igazolhatóként), Miskolczi Domonkos (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Radics Márton (Csákvár)

Kölcsönbe távozók: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus – újra), Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár), Vajda Roland (Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Lamin Colley (gambiai, Universitatea Craiova – Románia), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus)