Katona Mátyás: Csak rajtam múlik, mire viszem a Szparinál

– A hírek szerint több klub is szerződtette volna – miért a Nyíregyházát választotta?

– Miután kiestünk a Fehérvárral, eldöntöttem, nem szeretnék mindenképpen távozni, csak abban az esetben, ha kifejezetten engem akarnak – mondta lapunknak Katona Mátyás, a Nyíregyháza Spartacus 25 éves futballistája. – A Szpari esetében ez történt: amikor Szabó István vezetőedzővel vagy Fekete Tivadar sportigazgatóval beszéltem, éreztem, számítanak rám, hisznek bennem.

– Nehéz volt a búcsú a Fehérvártól?

– Persze, csak játszottam ott két és fél évet, sok barátom lett. Én is érzem a felelősségemet abban, hogy a klub kiesett az NB II-be, sajnálom, hogy így alakult, ezért is mondtam azt, hogy adott esetben segítettem volna a visszajutásban. Aztán adódott a lehetőség, hogy az élvonalban maradjak, így most már a Nyíregyháza sikereiért küzdök.

– Mit tapasztalt az edzőtáborban?

– Jelentős terhelést kap a csapat, ebbe csöppentem bele én is. Fehérváron is edzettem a többiekkel, ám mivel később kezdett el dolgozni a Vidi, némi lemaradással küszködöm, de biztos vagyok benne, hamarosan utolérem magam. Jó érzés tapasztalni, hogy a csapatnál mindenki bizonyítani, játszani akar. A pályáról ellenfélként mindenkit ismerek, Kovács Milánnal és Temesvári Attilával pedig még együtt futballoztunk a Vasas utánpótlásában.

– Milyen poszton szerepel a következő idényben?

– Elsősorban azt várja el tőlem a szakmai stáb, hogy bátran futballozzak, merjek kezdeményezni, legyek a csapat hasznára. Játszhatok irányító középpályásként és a támadósor szélén is, attól függ, milyen játékrendszerben futballozunk. Rendkívül motivált vagyok, meg akarom mutatni, sokkal többre vagyok képes, mint amit az előző idényben mutattam.

– Az előző bajnoki évben négy gól és két gólpassz szerepelt a neve mellett, a 2023–2024-es idényben viszont parádézott: nyolc gólt szerzett és adott tíz gólpasszt. Mikor láthatjuk újra ilyen formában futballozni?

– Tisztában vagyok azzal, hogy az előző idényem gyengére sikerült, de remélem, minél hamarabb magamra találok és sikeres időszak előtt állok én is és a csapat is. A közelmúltban mélypontra kerültem és ebből nem tudtam kijönni. Magamba kellett néznem, s miután megtörtént, mentálisan erősebbé váltam. Tisztában vagyok vele, csak rajtam múlik, mire viszem a Szparinál. A keret erős, hiszek benne, hogy a tabella első felében végezhetünk.