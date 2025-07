A ZTE ellen mutatkozik be a Leicester új edzője

Több magyar klubhoz hasonlóan a Premier League-ből bántóan simán kieső, 2023 nyara után újra Championship-idényre – és persze feljutásra – készülő Leicester City is Ausztriában edzőtáborozik. A csapat már két mérkőzésen túl van a nyáron, legyőzte a Peterborough Unitedet és az OH Leuvent, amelynek sportigazgatója egyébként Csepregi György. Ezeken az összecsapásokon még a klubtörténet egyik legnagyobb legendája, a játékosként harmad-, másodosztályú és Premier ­League-aranyérmet is szerző Andy King vezette a csapatot, ő kedden csatlakozott az újonnan kinevezett menedzser, Martí Cifuentes stábjához. A spanyol szakember 21 éves kora óta edzősködik, első profi megbízását 31 évesen kapta meg. Angliában dolgozott a Millwall utánpótlásában, az elmúlt két évet pedig a Queens Park Rangers menedzsereként töltötte, s mindkét alkalommal elkerülte a kiesést a kis londoni klubbal. Hároméves szerződést kötött a Leicesterrel, ám ahogy a nemzetközi futballban megszokhattuk, ez a 2016-os angol bajnoknál sem jelent semmit. A négy évig dolgozó, BL-helyekért küzdő Brendan Rodgers menesztése óta eltelt két év alatt Adam Sadler és Mike Stowell párosa, majd Dean Smith, a legutóbbi feljutást kiharcoló, s azóta a Chelsea-vel klub-vb-t nyerő Enzo Maresca, Ben Dawson és legutóbb Ruud van Nistelrooy is irányította a csapatot.

Martí Cifuentes kedden megismerkedett a játékosokkal és a stábbal, szerda reggel edzést tartott, délután pedig már Grazban landolt a csapatgép, hogy aztán kilenc napra kialakítsa főhadiszállását a burgenlandi Stegersbachban – a magyarul Szentelek néven ismert község a történelmi Magyarország és Vas vármegye része volt 1920-ig. A magyar határtól 27, Zalaegerszegtől mindössze 72 kilométerre készül az új idényre a Leicester, így nem meglepő, hogy a Zete Fiesztára rendre neves ellenfelet hívó egerszegiek a nagy múltú angol klubot invitálták a gálamérkőzésre. Fontos mérföldkő lesz ez a Leicester Citynek, hiszen először ül majd a kispadon Martí Cifuentes, így ő is belekóstolhat, milyen az élet Jamie Vardy nélkül. Az ötszáz ­Leicester-meccsén kétszáz gólt szerző Premier League-gólkirály, bajnok, FA-kupa- és Szuperkupa-győztes csatár az idény végén tizenhárom év után elhagyta a klubot, így akárki is lép a helyére, hatalmas űrt kell betöltenie. A jelenlegi keretben tizenegy olyan játékos van, akit tízmilló euró feletti piaci értékre taksálnak, a 21 éves Bilal el-Hanusz a Transfermarkt adatai szerint 28 millió eurót ér, a 22 éves Victor Kristiansen pedig 15 millió eurót, rajtuk kívül inkább 24 év feletti játékosok a húzóemberek. A csapat legjobb játékosa Wilfred Ndidi, 220 élvonalbeli meccse mellett négyszer a Bajnokok Ligájában és 65-ször a nigériai válogatottban is szerepelt, a 2018-as oroszországi vb-n három csoportmeccset is végigjátszott. Elképzelhető, hogy a nyártól a Bundesligában folytatja pályafutását.

Hogy milyen összeállításban lép pályára a ZTE a szombati Zete Fiesztán (a program 13 órától kezdődik a stadionban, míg a főmérkőzés 18.30-kor indul), nem tudható, sőt egyelőre sejteni sem lehet, mert bár a felkészülési időszakban négy meccset is játszott az együttes, a klub titkolta, kik kaptak lehetőséget az egyébként mind a négy összecsapást megnyerő csapatban. Annyi biztos, hogy az NB II-es Ajka ellen 2–0-ra megnyert találkozón Nyíri Vince és Szendrei Norbert talált a kapuba, a szlovén Beltinci ellen (2–0) Skribek Alen és Krajcsovics Ábel volt eredményes, az ukrán Olekszandrija kapujába Dénes Csanád lőtte a győztes gólt, míg legutóbb a szlovén Murával szembeni 3–1-es siker főszereplője a kétgólos Skribek Allen és Dénes Csanád volt. Vélhetően a felkészülési időszakban eredményes labdarúgók ott lesznek szombaton a pályán, míg a csütörtökön bejelentett új szerzemény, a brazil Joao Victor alighanem a lelátóról nézheti új társait. V. GY. A kék-fehérek gólerős játékosaikban bízhatnak

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

14.00: Kazincbarcika SC–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)

14.00: Tatran Presov (Eperjes, szlovákiai)–Kisvárda

14.00: Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza

17.00: DVSC–Olimpia Satu Mare (Szatmárnémeti, román II.), Pallag (zárt kapus)

18.00: DVTK–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)

18.30: Zalaegerszeg–Leicester City (angol)

19.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)