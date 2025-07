A Dinamo-kapcsolat: Szása és Vaszil találkozása Szlovéniában

Egy edzőmeccset kötött le egymással a Kisvárda Master Good és a Dinamo Kijev, szombatra, ám a csapatok módosítottak a megállapodáson, és vasárnap is találkoznak egymással, biztosítva, hogy a keretek valamennyi tagja kellő meccs­terheléshez jusson a hét végén. Mindkét mérkőzés helyszíne a szlovéniai Kidricevo, miközben a Kisvárda főhadiszállása ezekben a napokban Zrece, míg a 17-szeres ukrán bajnok Ausztriában, a Graz melletti Bad Waltersdorfban készül. A kijeviek vezetőedzője Olekszandr Sovkovszkij, a korábbi remek kapus, aki klubszinten egyetlen csapatban védett hosszú karrierje (1993–2016) során – a Dinamo Kijevben. Négyszázhuszonhat bajnokin őrizte a kaput, a válogatottban pedig 92 alkalommal jutott lehetőséghez. A Dinamóban négy évig a csapattársa volt a 46-szoros magyar válogatott Bodnár László, aki jelenleg a Kisvárda szakmai stábjának tagja, asszisztensedzőként segíti Gerliczki Máté munkáját. Szása és Vaszil (ahogy Bodnár Lászlót hívták az ukrán csapattársak) régi ismerősként köszönthették egymást szombat délután.

Bodnár László manapság Kisvárdán edzőként mutatja meg, hogyan érdemes jobb belsővel passzolni (FOTÓ: KISVARDAFC.HU)

„Szása klublegenda – mondta Olekszandr Sovkovszkijról a Dinamóban 2000 és 2004 között ötvenegy bajnoki meccsen három gólt szerző Bodnár László. – Sokszor maradtunk kint edzések után, és gyakoroltuk a szabadrúgásokat, annyit elárulok, hogy olykor azért sikerült bevennem a kapuját távolról is. Szép emlékeim vannak Kijevből, az első külföldi klubom volt, nemcsak az állóképességemet alapoztam meg, hanem a nemzetközi futball vérkeringésébe is ott kerültem be, onnan lettem válogatott is. Hogy miként kerültem a Dinamóhoz? Ezerkilencszázkilencvenkilenc tavaszán a DVSC-vel hat egyre győztük le a Ferencvárost az Oláh Gábor utcai stadionban, én szereztem a Loki hatodik gólját. A Dinamo egyik fiókcsapata Debrecenben edzőtáborozott, az egyik vezetőjük ajánlott be a kijevi elöljáróknak. A csapat addigi jobbhátvédje, Oleh Luzsnij éppen az Arsenalhoz távozott, az ő helyére szemeltek ki. Egy éven keresztül figyeltek, aztán kettőezer tavaszán meghívtak Kijevbe, ahol ismerkedhettem a körülményekkel, és gyakorlatilag előszerződést kötöttünk, azon a nyáron pedig a Dinamóhoz igazoltam.”

Olekszandr Sovkovszkij mellett Aljakszandr Hackevics, Alekszej Geraszimenko, a csapatkapitány Olekszandr Holovko, Vladiszlav Vascsuk, Kaha Kaladze, Valjancin Bjalkevics, Makszim Sackih, Andrij Neszmacsnij, Andrej Liszickij – velük együtt alkotta a kezdő tizenegyet 2000. november 8-án a manchesteri Old Traffordon játszott Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen Bodnár László. Az ellenfél soraiban a világbajnok francia Fabien Barthezzel. Gary és Phil Neville-lel, David Beckhammel, Roy Keane-nel, Teddy Sheringhammel – és Ryan Giggsszel.

„Jobbhátvédként a United balszélsője, Ryan Giggs jött velem szemben, nem mondom, hogy nem izgultam a meccs előtt – emlékezett a majd’ 25 éve történtekre Bodnár László. – David Beckham lőtte át mögém a labdát a walesit keresve, akit a harmincötödik percben le kellett cserélni. No, nem azért, mert annyira jól védekeztem ellene, hanem azért, mert megsérült… Egy nullára kaptunk csak ki, ráadásul a hajrában a beadásom után a csereként beálló Giorgi Demetradze hatalmas helyzetet rontott el, ha belövi, a Manchester velünk együtt kiesik a csoportkör első fázisában. Előtte Kijevben gól nélküli döntetlent játszottunk a Uniteddel, akkor a hajrában álltam be csereként. Az a mérkőzés­­ arról is emlékezetes marad, hogy a pontszerzést csapatszinten a hajunk levágásával tettük emlékezetessé…”

Bodnár Lászlónak első két kijevi évében a legendás Valerij Lobanovszkij volt az edzője. A legendás szakember 2002 májusában hunyt el, amikor még aktív edző volt, s a Metalurh Zaporizzsja elleni idegenbeli meccs előtt rosszul lett, szél­ütést kapott, egy hétig ápolták a kórházban, de nem tudták megmenteni az életét. Bodnár László játszott azon a mérkőzésen, amelyet a kórházba szállított mester nélkül is megnyert 3–1-re a Dinamo.

„Nagyon korrekt volt velem végig a Főnök, aki nem sokat szólt hozzánk, elmondta, mi lesz az edzésen, aztán felült a lelátóra, a meccsen sem kiabált be a pályára. Fokozatosan kaptam meg tőle a lehetőséget, azt hiszem, kedvelt. Utána kevesebbet játszottam Olekszij Mihajlicsenko edzőnél, de összességében nem lehetek elégedetlen a kijevi karrieremmel, kétszer nyertem bajnokságot, egyszer Ukrán Kupát, és játszhattam a Bajnokok Ligájában. A Dinamo volt a legnagyobb klub, amelyben megfordultam, remélem, emiatt a Rodánál és Salzburgban sem sértődnek meg. Jó volt felidézni a kijevi emlékeket az edzőmeccs kapcsán.”