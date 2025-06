ZTE: hamarosan ketten érkeznek, az egyikük Costa Ricából

A ZTE FC Zalaegerszegnél a nyár eddig a tulajdonosváltásról és a távozó játékosokról szólt, de hamarosan már az érkezőké lehet a főszerep.

A héten a Paksi FC keretében történő változásokról szóló cikkünkben már jeleztük, hogy a legutóbb kölcsönben Diósgyőrben szereplő Skribek Alen Zalaegerszegre szerződhet, és információink szerint a támadó pénteken már a ZTE-nél járt, az átigazolásáról megszületett az egyezség, hamarosan be is jelentheti új csapata, akárcsak Joseth Perazát...

Több Costa Rica-i forrás, köztük a lateja.cr is tényként közli, hogy a 20 éves belső védő, Joseth Peraza a Costa Rica-i élvonalban szereplő AD San Carlostól egy évre, vásárlási opcióval kölcsönbe Zalaegerszegre kerül. Utóbbi forrás hosszabb cikket közöl az átigazolásról, és még egy fotót is, amin a játékos a Magyarországra utazása előtt elbúcsúzik a családjától. Peraza a cikkben elmondja, azzal a reménnyel szerződik Magyarországra, hogy nem tér vissza egyhamar és megszólal az édesanyja is, kiemelve, hogy a fia jól beszél angolul, és új klubjánál argentin a vezetőség, így reméli, hogy gyorsan be fog illeszkedni.

Peraza a ZTE első, az NB I történetének pedig a második Costa Rica-i légiósa lehet (a 2019–2020-as idényben a középpályás Mayron George a Honvédban szerepelt, hat NB I-es meccsen egy gólt is szerzett). Hazájában eddig 75 első osztályú meccsen négy gólt szerzett a 189 centiméter magas belső védő, aki közösségi oldalán egyébként már egy képet is posztolt a ZTE szerelésében.

Peraza mellett a ZTE-nek ajánlották a védelembe MTK-tól távozott, és jelenleg szabadon igazolható, 27 éves védőt, Nagy Zsombort is, de az ő szerződtetéséről konkrét tárgyalások még nem folynak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérnek: Huszti András (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, szabadon igazolható, érdeklődnek iránta: Nyíregyháza Spartacus), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, szabadon igazolható), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dénes Csanád Vilmos (Újpest FC, Hollandia, Horvátország, Lengyelország), Marko Cubrilo (bosnyák), Jack Ipalibo (nigériai), Szendrei Norbert (Nyíregyháza Spartacus)