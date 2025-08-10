Sportrádió

Hiába a 32 lövés, kikapott a Kassa

D. T.D. T.
2025.08.10. 20:06
Fotó: fckosice.sk
Kassa Kovács Mátyás szlovák bajnokság
A labdarúgó Niké Liga 3. fordulójában a Kassa hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett a Trencséntől.

A sárga-kékek új mezgarnitúrában léptek pályára, de ez a szerelés nem hozott nekik szerencsét. A 3288 nézőnek az első helyzetre a 19. percig kellett várni: a debütáló Kovács Mátyás bal oldalról beívelt, az érkező Daniel Magda a trencséni kapufát találta telibe. Félórányi játék után Karlo Miljanic fejelte a labdát kapu fölé. Ezután a vendégek is veszélyeztettek: Dylan Kam tört előre a jobb oldalon, a veszélyes kavarodás után Matej Jakúbek tisztázott. Ugyanő aztán a 39. percben 25 méterről szabadrúgást végezhetett el, erős, lapos lövését a kapus Andrija Katic másodjára tudta csak megfogni. Nemsokára Kovács Mátyás balról végezhetett el egy pontrúgást, erős beadása centikkel kerülte el a trencséni kapufát.

A második félidő elején a sárga-kékek hármas cserével próbáltak frissíteni, és már pár másodperc után Karlo Miljanic előtt adódott gólhelyzet, de közelről, szemtől szembe a kapussal hibázott. Miljanic az 49. percben is elrontotta a befejezést, miután Zyen Jones tisztára játszotta, de egyedül a kapussal szemben fölé lőtt! Nem úgy trencséniek: Molik Khan középen tört előre, és laposan, erősen a kapuba lőtt.

A hazaiak még nagyobb nyomással válaszoltak, az 55. percben Roman Cerepkai szöglete után Jakúbek közelről kapásból a kapu mellé lőtt, majd Matej Madlenáknál is az irányzékkal volt gond. Sorra jöttek a helyzetek (minimum öt), ám mind kimaradtak. Hiába eresztett meg a Kassa 32 lövést, egy labda sem akadt be a kapuba. A hazaiak sorozatban negyedszer maradtak a Trencsén ellen gól nélkül és két lejátszott bajnoki találkozó után pont nélkül állnak.

NIKÉ LIGA
3. FORDULÓ
Kassa–Trencsén 0–1
Kassa: Kovács Mátyás kezdőként lépett pályára, a szünetben lecserélték

 

Kassa Kovács Mátyás szlovák bajnokság
