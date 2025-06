Pető Milán: Hiszek magamban!

A kupagyőztes Paksi FC szerződtette a szélső Zeke Máriót a Kecskeméti TE-től, majd megszerezte a kieső Fehérvártól Pető Milánt. Pető mindössze húszéves, de már negyvenöt NB I-es találkozó áll a neve mellett, s szép jövő előtt állhat.

„Több klub is megkeresett, de miután hallottam a Paks érdeklődéséről, nagy boldogsággal töltött el, nem akartam veszni hagyni a lehetőséget – mondta lapunknak Pető Milán, a paksiak újdonsült labdarúgója. – Bíztam benne, hogy a klubhoz szerződhetek, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan és egyszerűen zajlik minden. Ismerős akad, hiszen Szendrei Ákossal és Zeke Márióval is játszottam együtt a Vidiben, Ákossal szobatársak leszünk a telki edzőtáborban. Bár még csak néhány órája vagyok a csapattal, már most úgy érzem, hogy befogadtak.”

Pető Milán Veszprémből került a Fehérvárhoz 2017 februárjában, vagyis nyolc és fél év után hagyta el az NB II-be zuhanó Vidit.

„Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, de meg kellett lépnem a fejlődésem szempontjából – folytatta a fiatal futballista. – Szavakba nehéz önteni, mit éreztem, amikor kiléptem a klubházból és elköszöntem mindenkitől – például Dala Martintól. A Felcsútra szerződő kapussal gyerekkorunk óta ismerjük egymást, nehéz szívvel váltunk el. Fehérváron nőttem fel, itt vált belőlem NB I-es játékos, itt adták meg nekem a lehetőséget, ezt otthagyni nem egyszerű. Sokat beszélgettem édesapámmal, Pető Tamással is, aki nem befolyásolt, azt mondta, döntsek én. Persze kikértem a véleményét, elmondta, hogy ez nagy esély, itt újabb lépést tehetek felfelé. Rosszul éltem meg a Vidi kiesését, nehéz feldolgozni – remélem, hamar visszakerül az élvonalba. Az biztos, hogy a klub örökké a szívemben él majd! Tisztában vagyok azzal, hogy a Paks nagyon erős csapat, nem véletlenül szerepel évek óta kiemelkedően, így nagyon nehéz feladat vár rám. Hiszek magamban, be akarom verekedni magam a kezdőbe, ehhez azonban szintet kell lépnem, fejlődnöm kell, amely Pakson lehetséges. Még csak néhány szót beszéltem Bognár György vezetőedzővel, kérdezte, hol érzem magam igazán otthonosan a pályán, elmondtam, a középpályán mindenhol, a pálya szélén és a támadósorban is. Nagy a versenyhelyzet, de ez a jó, ez hozza ki az emberből a maximumot.”

A játékos először július 10-én, a kolozsvári CFR elleni Európa-liga-mérkőzésen mutathatja meg tudását tétmérkőzésen. Már négy nemzetközi összecsapás van mögötte, tavaly nyáron mind a négy Konferencialiga-mérkőzésen szerepet kapott a Fehérvárban.

„Nagyon várom, hogy nemcsak idehaza, hanem a nemzetközi porondon is megmutathassam magam újra. Nem lehet más célunk, mint hogy kiharcoljuk a továbbjutást, ez persze kemény feladat lesz – remélem, sokat segíthetek a csapatnak.”

A Paks pénteken bejelentette Szalai József szerződtetését is Mezőkövesdről, de a csatár – aki korábban játszott a Kecskemétben, a Vasasban és a Dorogban is – a következő idényt még kölcsönben az NB II-es Kövesdben tölti.

Már Telkiben készül a csapat Pénteken elutazott a Paks az egyhetes telki edzőtáborba, ahol összesen három felkészülési mérkőzés vár a csapatra a július 10-i, kolozsvári CFR elleni Európa-liga-selejtező első mérkőzéséig. Bognár György együttese vasárnap 17 órakor a romániai FK Csíkszereda, július 3-án, csütörtökön az azeri FC Sabah ellen lép pályára, mindkét összecsapást Szombathelyen rendezik. Július 5-én, szombaton az NK Varazdin ellen játszik az együttes, a meccs 18 órakor kezdődik Siófokon.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A PAKSI FC-NÉL

Edzőtábor: Telki, június 27.–július 6.

Felkészülési meccsek:

Június 19. (csütörtök), Paks: Paksi FC–Budaörs (NB III) 6–0 (Rideg, Szendrei Á. 3, Galambos 2)

Június 21. (szombat), Kalocsa (3x30 perces meccs): ANDA Kalocsai FC (vármegyei I.)–Paksi FC 1–15 (Böde 4, Pesti 3, Szabó J., Ádám M., Hahn, Szabó B., Lapu, Horváth D., Skribek, Galambos)

Június 26. (csütörtök), Paks: Paksi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 6–1 (Haraszti, Lapu, Böde, Tóth Barna, Galambos 2)

Június 29. (vasárnap), Szombathely, 17.00: Paksi FC–FK Csíkszereda (romániai)

Július 3. (csütörtök), Szombathely, 17.00: Paksi FC–FC Sabah (azeri)

Július 5. (szombat): Siófok, 18.00: Paksi FC–NK Varazdin (horvát)

Július 12. (szombat), Paks, 11.00: Paksi FC–Iváncsa KSE (NB III)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Zeke Márió (Kecskeméti TE), Pető Milán (Fehérvár FC), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Debreceni Zalán (Kozármisleny), Kocsis Bence (BVSC-Zugló), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Nyíregyháza Spartacus), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Lépő Kristóf (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Skribek Alen (Diósgyőri VTK), Szabó Bálint (Fehérvár FC), Szekszárdi Milán (Szentlőrinc), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém). Kooperációs kölcsön után (Kozármisleny): Pesti Zoltán

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Horváth Dániel (Kozármisleny, próbajáték), Rideg Bálint (Vasas FC II, próbajáték)

Távozók: Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia), Kovács Krisztián (Fehérvár FC, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Kocsis Bence (Fehérvár FC, legutóbb kölcsönben BVSC-Zugló),

Kölcsönbe távozók: Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönből visszatér klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Balogh Balázs (lejár a szerződése), Könyves Norbert (magyar-szerb, lejár a szerződése), Tóth Barna, Varga Roland (lejár a szerződése)