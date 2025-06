A Diósgyőrhöz igazolt az Újpestről távozó szélső – hivatalos

Bright Edomwonyi távozása után egy érkezőt jelentett be a Diósgyőr labdarúgócsapata, Mucsányi Márk három évre kötelezte el magát a DVTK-hoz.

„Nagy lelkesedéssel és bizonyítási vággyal érkeztem Diósgyőrbe, mindent megteszek azért, hogy sikeres legyek, és sikeresek legyünk. Nyáron szerencsés helyzetben voltam, mert több megkeresés közül választhattam. Kovács Zoltán mellett Vladimir Radenković-csal is beszéltem, és végül azért döntöttem a DVTK mellett, mert éreztem a bizalmat. Mindig is támadó pozícióban játszottam, fiatalon a csatársor mellett néha a középpályán, majd idővel kikerültem a pálya szélére, ám ha úgy adódott, akkor a két ék egyikeként is bevetettek. Ezért minél több góllal és gólpasszal szeretnék hozzájárulni a csapat teljesítményéhez. Amikor a DVTK ellen játszottunk, akkor mindig úgy készültünk, hogy a Diósgyőr egy kellemetlen és nehéz ellenfél. Remélem, hogy a következő idényben is ezt mondják majd az ellenfelek rólunk” – mondta Mucsányi új klubja hivatalos honlapján.

„Bízok és hiszek a magyar játékosokban, ha biztosítjuk nekik a megfelelő munkakörülményeket, akkor azzal élni tudnak. Mucsányi Márk az NB II.-ben folyamatosan bizonyított, és az élvonalban is megcsillantotta képességeit. Azért kötöttünk vele hároméves szerződést, hogy ki tudja teljesíteni a benne rejlő potenciált. Sokoldalú támadóként balról, jobbról és középről is tudja támadni a kaput, és ugyan nem egy klasszikus gólszerző játékos, de a támadó harmad bármelyik pozíciójából képes veszélyeztetni az ellenfél kapuját, illetve gólpasszokkal is ki tudja szolgálni a társait” – mondta Kovács Zoltán sportigazgató.

Mucsányi érkezéséről már a Nemzeti Sportban is írtunk, pénteken esett át az orvosi vizsgálatokon, és a DVTK mellett a ZTE is szerződtette volna.

A DVTK-hoz kapcsolódó hír, hogy kialakult Vladimir Radenkovics stábja. A szakvezetővel együtt visszatért Szrdjan Zirojevics erőnléti edző is, valamint másodedzőként érkezik Jovan Damjanovics. Úgyszintén másodedzőként csatlakozik a volt Takács Péter, illetve a DVTK LSA-ról érkező Hanák Attila erőnléti edző.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Derényi Nándor (Putnok FC), Fekete Vince (Putnok FC), Ferencsik Bálint (Békéscsaba 1912 Előre), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ivan Saponjics (szerb, Fehérvár FC)

Távozók: Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyházi Spartacus)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország), Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Efthimisz Kulurisz (görög, Pogon Szczecin – Lengyelország)

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Vincent Onovo (nigériai, lejár a szerződése)