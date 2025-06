DVTK: pénteken érkezhet az Újpest csatára, Edomwonyi távozik – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülései szerint pénteken Miskolcra érkezik orvosi vizsgálatra az Újpestről már biztosan távozó 23 éves csatár, Mucsányi Márk, akinek a szerződtetését pénteken akár már be is jelentheti a Diósgyőr. Mucsányi az előző idényben 21 bajnokin három gólt és két gólpasszt ért el az NB I-benés szerzett egy gól a Magyar Kupában is. Az Újpest már bejelentette a távozását, és bár a ZTE is érdeklődött iránta, úgy tudjuk, jó eséllyel a DVTK-t választhatja.

Ugyanakkor az is biztosnak látszik, hogy a 30 éves nigériai Brgiht Edomwonyi távozik a klubtól. A DVTK-hoz két éve érkezett csatár a 2024 – 2025-ös idényben 30 bajnokin hét gólt és hat gólpasszt ért el, összességében pedig 64 tétmeccsen 17 gólig, kilenc gólpasszig jutott a diósgyőri időszakában, de lejár a szerződése, és nem tárgyal vele a klub a hosszabbításról.

Bright Edomwonyi lett a DVTK házi gólkirálya – de nem hosszabbít szerződést, távozhat a klubtól (Fotó: Kovács Péter)

Csatárposztra kiszemelt még a Fehérvár szerb játékosa, Ivan Spanijcs is, de az ügyében még nem folynak konkrét tárgyalások, csak kapcsolatfelvétel történt.



Pénteken Mucsányin kívül is lehet még érkező a csapatnál, és a napokban várhatóan több olyan légiós is távozhat, akikkel nem számol a szakmai stáb, és lesznek olyan fiatalok, akiket kölcsönadhat a klub. Közéjük tartozik például a 18 éves védő, az előző idényben kooperációs kölcsön keretében Kazincbarcikán is szerepelt Kristóf Márk, aki Békéscsabán kezdheti meg a nyári felkészülést.

Az egészségügyi felmérések és fizikai tesztek után a DVTK hétfő délelőtt kezdi el a labdás edzéseket a visszatért szerb edző, Vladimir Radenkovics irányításával.