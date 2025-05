Vécsei Bálint elmondta, mit érzett, amikor a Fradi-tábor előtt belőtte a tizenegyesét

„A rúgás közben nem izgultam, de amikor bement a hálóba, akkor azt éreztem, hogy leesett egy nagyon nagy kő a szívemről” – idézte fel Vécsei Bálint azt a tizenegyest, amellyel a Paks megvédte a Magyar Kupa-címét.

Videónkban arról is beszél, hogy miben élte meg másképp a tavalyi győzelmet, akart-e most tizenegyest lőni, s összességében is értékelte a Ferencváros elleni csatát.