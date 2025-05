Bognár György: Kétszer nem lehet véletlenül megverni a Fradit

A címvédő Paks vezetőedzője, Bognár György így értékelt:

„Gratulálok a csapatomnak, nagy küzdelemben szereztük meg a győzelmet. A rendes játékidő hosszabbításában, amikor még vezettünk, el kellett volna csalnunk azt az utolsó néhány percet. Azonban olyan lelkesek voltak a játékosok, hogy még futballozni szerettek volna.

Amikor gólt kaptunk, azt mondtam a fiúknak, el kell felejteni, ami történt, van még hátra harminc perc. Némileg át is szerveztem a csapatot Balogh Balázs ment be Böde Dániel mögé. Ádám Martin behozásával átálltunk kétcsatáros játékra, hogy minél jobban meg tudjuk tartani odafent a labdát.”

A tolnaiak edzője azt is elmondta, több cserét is kisebb sérülés miatt kellett végrehajtania, Ötvös Bence, Hinora Kristóf és Szabó János is ebből az okból hagyta el a pályát.

„Kétszer megverni a Ferencvárost a döntőben nem lehet véletlen, biztos nem vagyunk olyan rossz csapat. A tavalyi és a mostani győzelem között azonban nem tennék különbséget, mindkettő fontos nekem.”

A Ferencváros trénere, Robbie Keane így látta az eseményeket:

„Nagyon fájó dolog tizenegyesekkel kikapni, gratulálok a Paksnak! Azt kaptuk az ellenféltől, amit vártunk. A góljukon kívül nem is volt helyzetük. A vezető találatukat megelőzően buta hibát követtünk el, viszont miután kiegyenlítettünk, majdnem sikerült újra betalálnunk. Sajnos a második félidőben hiába volt több lehetőségünk, az utolsó minőségi passz rendre hibázott a játékunkból.

A szétlövésben kihagyott tizenegyese miatt senkit sem hibáztatok. Olyan ez, mintha lottóznánk. Ugyanakkor a meccs után azt mondtam a játékosaimnak, hogy jegyezzék meg ezt a rossz érzést, és mindig emlékezzenek rá, hogy soha többet ne kelljen ilyet átélniük.”

A Ferencváros szurkolóinak jelentős része nem várta meg az éremátadást, az elveszített tizenegyespárbaj után gyorsan elhagyták a Puskás Arénát. Az FTC vezetőedzője megértő a zöld-fehér fanatikusokkal.

„Én is gyorsan hazamentem volna. Azt tudom mondani a fiúknak, hogy emlékezzenek arra is, hogy mennyire fáj ez most a szurkolóknak.”

MOL MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4

Budapest, Puskás Aréna, 54 762 néző. Vezette: Pintér Csaba (Kóbor Péter, Szert Balázs)

FTC: Dibusz – Gartenmann (Csirkovics, 83.), I. Cissé, Szalai G. – Makreckis, Maiga (Raul Gustavo, 99.), Abu Fani (Joseph, 64.), Civic (A. Traoré, 64.) – Tóth A. – Saldanha (Zachariassen, 77.), Varga B. (Pesics, 64.). Vezetőedző: Robbie Keane

PAKS: Szappanos – Ötvös (Kinyik, 79.), Vas G., Szabó J. (Gyurkits, 106.) – Hinora (Ádám M., 91.), Mezei (Balogh B., 90.), Papp K., Windecker, Osváth – Haraszti (Vécsei, 75.) – Tóth B. (Böde, 75.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Joseph (90+3.), ill. Tóth B. (45+1.)