Tímár Krisztián: A Fehérvár nem másodosztályú csapat!

„Boldogok vagyunk, és megkönnyebbültünk, mert elvégeztük a feladatunkat – nyilatkozta Nestor El Maestro, a DVSC mestere a győztes találkozót követően. – Ez egy igazi döntő volt, ahol csak az eredmény számít, ami fantasztikus lett. Emelem kalapomat a játékosok előtt, kiváló teljesítményt nyújtottak.”

A szerbiai születésű, de brit állampolgárságú vezetőedző elmondta a sajtótájékoztatón, hogy reméli, lehetett látni, milyen taktikával játszott a csapata, majd kiemelte, hogy Saponjicsra készültek külön: „Kompaktak voltunk, végig szervezetten játszottunk, ami nagyon fontos volt. Igyekeztünk kontroll alatt tartani Saponjicsot, illetve próbáltuk megakadályozni, hogy beadásokkal operáljon a Debrecen, ami többé-kevésbé sikerült. Emellett úgy gondolom, a legjobb pillanatokban találtunk be.”

A 42 éves szakvezetőt ezt követően arról kérdezték, a szünetben kért-e valami változtatást, amikor már csapata vezetett.

„Csak annyit mondtam, hogy játsszunk okosan, és továbbra is futballozzunk, védekezzünk magasan, ahogy addig is tettük, mert nem szerettem volna csak őrizni az eredményt egy félidőn keresztül. Úgy vélem, ezt sikerült is végrehajtani” – felelte El Maestro.

„Nagyon nehéz mit mondani, sajnálom, hogy így alakult – kezdte a Fehérvár FC vezetőedzője, Tímár Krisztián. – Nekünk nyernünk kellett volna, góllövés nélkül azonban ez lehetetlen feladat. Biztos voltam benne, hogy döntő tényező lesz, melyik csapat szerzi meg a vezetést, de még a gól után is azt éreztem, ha gyorsan egyenlítünk, akkor vissza tudunk jönni a mérkőzésbe. Azt gondolom, a második kapott gól és a kiállítás megpecsételte a sorsunkat, ott már nem éreztem elég erőt a játékosokban a fordításra.”

Az áprilisban kinevezett szakvezető ezt követően együttese helyzeteiről beszélt: „Vannak lehetőségeink, ott vagyunk a tizenhatoson belül, de nem tudunk olyan minőségű helyzeteket kialakítani, hogy az ellenfél kapusának bravúrt kelljen bemutatnia. Volt oldalhálónk, rúgtunk kapufát, volt két-három fejesünk, ami kevéssel ment fölé, de a kapusnak nem kellett védenie.”

„Tudtuk, hogy nehéz feladatot vállalunk el, hogy rendkívül nehéz a sorsolásunk. Sajnálom, hogy nem sikerült azt a pontmennyiséget megszerezni, annyi győzelmet elérni, amennyire szükségünk lett volna. Hazai pályán az MTK, a Paks és most a Debrecen ellen erre megvolt az esélyünk, ám ezzel nem tudtunk élni, és ez lett a vége” – mondta a bajnoki hajráról Tímár.

A 45 esztendős szakember a jövőről is szót ejtett: „Remélem, hogy a klub meghozza a szükséges döntéseket. A Vidinek csak az lehet a célja, hogy azonnal visszajusson az első osztályba. Mint láthattuk a Kisvárdánál, ha megfelelő döntések születnek és megvan az elhatározás, akkor van mód erre. Szerintem mindenki tudja, hogy a Fehérvár nem másodosztályú csapat, az élvonalban a helye.”

A saját jövőjével kapcsolatban Tímár elmondta, bennmaradás esetén automatikusan meghosszabbodott volna a szerződése, de mivel kiestek, leülnek tárgyalni a folytatásról, vagyis még nem tudja, hogy marad-e a fehérvári csapat vezetőedzője.