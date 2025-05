Három góllal nyert a Loki Fehérváron, a hazaiak történetük során harmadszor estek ki az élvonalból

LABDARÚGÓ NB I

33. FORDULÓ

FEHÉRVÁR FC–DVSC 0–3 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 9160 néző. Vezette: Bogár Gergő

Gólszerző: Szuhodovszki (21.), Hofmann (66.), Maurides (84.)

Kiállítva: L. Kastrati (70.), ill. Youga (70.)

Mintha bajnokavatóra érkezett volna az ember – jókora tömeg kavargott a Sóstói Stadion környékén már egy órával a kezdés előtt, és a vendégszektor is csaknem teljesen megtelt. A hazaiak hatalmas drapériát feszítettek ki az UEFA-kupa-döntő negyvenedik évfordulójára emlékezve. A kezdőrúgást is az akkori hősök közül ketten végezték el: Csongrádi Ferenc és Szabó József óriási tapsvihar kíséretében sétált be a pályára, és az idősebb szurkolók szeme könnybe lábadt, bárcsak ma is játszanának még. Mindkét oldalon jókora hangerővel biztatták a csapatokat, ünnepi hangulatban indult az összecsapás.

Csakhogy…

Mindenki tudta, a kiesés elkerülése a cél, és a pályán lévők egyike szombat este már másodosztályú csapat lesz. Ezért volt hát a nagy érdeklődés, ezért volt az óriási szurkolás és ezért kezdett a hazai együttes hatalmas elánnal. Egy perc sem telt el, amikor Ivan Saponjics megszerezhette volna a vezetést, de hiába előzte meg Pálfi Donátot, fejese után a labda elkerülte a kaput. Tíz percig a hazai gárda volt élénkebb, a vendégek Kocsis Gergő fejesével veszélyeztettek először. Ezt követően is az volt a kívülálló érzése, hogy a Loki átvészelte a kezdeti nehezebb időszakot, egyre többször tudta megtartani a labdát az ellenfél térfelén, majd a félidő közepén Szuhodovszki Soma, talán kissé váratlanul, lövésre szánta el magát. Szuhodovszki Soma, aki Kecskeméten remek teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, bekerült a válogatott keretébe is, de Debrecenben eddig nem tudott meggyőző teljesítményt nyújtani. A legjobbkor engesztelte ki a szurkolókat: okos és pontos lövését Dala Martin nem tudta hárítani. Mondani sem kell, tomboltak a debreceni szurkolók a vendégszektorban, lengtek a zászlók, ütemes tapssal biztatták kedvenceiket, miközben a hazaiak sápadtan néztek maguk elé: két gólra volt már szükségük a bennmaradáshoz...

Nem volt meglepő, hogy a szünet után a fehérváriak mindent egy lapra feltéve rohamozni kezdtek. Ám a DVSC felkészült erre, zártan védekezett, és így hiába pattogott a labda a térfelén, nagy helyzetet képtelenek voltak kidolgozni a házigazdák. Meddő labdabirtoklás volt ez, így egyre feljebb tolta állásait a Vidi, ez azonban azzal járt, hogy nagyon fellazult a védelme, ezért a piros-fehérek minden labdaszerzés után veszedelmesen megindulhattak a hazai kapu felé. Ment előre a fehérvári együttes, ám egy debreceni szöglet után a védők nem tudtak menteni, és Maximilian Hofmann a kapunak háttal fejelve (!) megszerezte a hajdúságiak második gólját. A hazaiak nehezen viselték a történteket, Lirim Kastrati a beállása után három perccel kisebb tömegverekedést robbantott ki, amelynek végén Christopher Yougával együtt piros lapot kapott. A szerencse is elpártolt a piros-kékektől, mert negyedórával a játékidő végén Nicolás Stefanelli lövésénél a kapufa segítette ki a debrecenieket. Maurides góljával minden eldőlt, a Vidi-szurkolók döbbent csendben meredtek maguk elé.

Micsoda kontraszt: pénteken a negyven évvel ezelőtt UEFA-kupa-döntőt játszó legendákat ünnepelte a klub, szombaton pedig eldőlt, hogy a Vidi a másodosztályban folytatja. Ez persze valójában nem szombaton délután dőlt el, csak ekkor lett végleges: a piros-kékek legutóbb március 2-án, éppen Debrecenben tudtak győzni, a bajnokság harmadik, befejező körében négy döntetlen mellett hét vereséget szenvedtek. Ilyen gyenge produkcióval nem lehetett meghosszabbítani az élvonalbeli tagságot. A debreceni tábor persze ünnepelt, bár egyértelmű, hogy ennél a klubnál is át kell gondolni a folytatást.