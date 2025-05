NB I: 57 év után lehet újra Győrben bajnok a Ferencváros

Az NB I versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több szerzett gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 33. FORDULÓJA ELÉ



PÉNTEK



PAKSI FC–KECSKEMÉTI TE



♦ Eddig 22-szer mérkőztek meg az NB I-ben, a tolnaiak erős fölényben vannak, az örökmérleg ugyanis 10 paksi diadalt, 8 döntetlent és 4 KTE-sikert mutat.

♦ Amióta a KTE visszajutott az első osztályba, csak egyszer, 2022 szeptemberében tudta legyőzni a Paksot (3–1), a legutóbbi 7 találkozójuk felváltva döntetleneket, illetve egygólos tolnai sikereket hozott. Ősszel Ötvös Bence tizenegyesből szerzett gólja döntött, majd a februári visszavágón kétszeres tolnai vezetés után 2–2-re végeztek.

♦ A Pakson rendezett 10 mérkőzésükből 6-ot nyertek meg a hazaiak, 2 döntetlen és 2 KTE-siker mellett. A vendég lila-fehérek 2013 májusában (0–1) és 2014 októberében (2–3) tudták elvinni a három pontot Paksról, azóta a 3 bajnokijukon gólt sem szereztek a zöld-fehérek otthonában. A legutóbbi két alkalommal 1–0-s hazai siker született.

♦ A hétvégi eredményektől függetlenül harmadik helyen záró Paks életében az előző két hétben tavasszal először fordult elő, hogy egymás után 2 NB I-es meccsén nem sikerült győznie: 2–3 otthon az FTC ellen, majd 0–0 Debrecenben, igaz, a záró közel húsz percet Szappanos Péter kapus piros lapja miatt emberhátrányban játszotta. Bognár György együttese az előző 5 bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni: a bennmaradásért küzdő Fehérvár otthonában győzött 2–0-ra.

♦ Amennyiben az 56 pontos Paks nyer a záró fordulóban, megdönti az 58 ponttal tavaly felállított pontrekordját.

♦ A már biztosan utolsó helyezett, és ezzel kieső Kecskemét 12 forduló óta nyeretlen (6 döntetlen, 6 vereség). A legutóbbi két bajnokiját egyaránt a hajrában – az MTK-nál a 72., legutóbb Felcsúton a 84. percben – esett góllal veszítette el.

♦ Az élvonalban a Paks szerezte a legtöbb gólt, 64-et, míg a KTE a legkevesebbet, 30-at.

♦ Böde Dániel lehet a magyar élvonal történetének legidősebb gólkirálya. A tolnai zöld-fehérek 38 éves és 7 hónapos támadója 14 találattal vezeti a góllövőlistát, és amennyiben megtartja pozícióját, megdönti Szilágyi I Gyula (Vasas) rekordját, aki 1957-ben több mint 34 évesen lett a félidényes bajnokság legeredményesebb gólvágója.

♦ A Paks hazai mérlege 10–3–2, az előző 2 otthoni találkozóján viszont képtelen volt győzni – igaz, a tabellán előtte álló együttesekkel, a Puskás Akadémiával (2–2) és az FTC-vel (2–3) meccselt.

♦ A KTE a vendégtabellán is utolsó, a mutatója 1–4–10, az előző 5 vidéki házon kívüli fellépéséből 4-et elvesztett és egyedül Zalában csípett el egy pontot (0–0).



SZOMBAT

MTK BUDAPEST–ÚJPEST FC



♦ Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a második leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban. 1905 óta 228-szor csaptak össze, az örökmérleg a közelmúlt győzelmei hatására egyre jobban a kék-fehérek felé billen: 90 MTK-siker, 54 döntetlen, 84 újpesti diadal. (Két találkozót a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak).

♦ Legutóbb 2019 márciusában ikszeltek (0–0), azóta 9-szer győztek a kék-fehérek és csak 2-szer a IV. kerületiek. A legutóbbi 5 találkozójukat az MTK nyerte, ráadásul egy kivételtől eltekintve több góllal (2–0, 3–0, 2–1, 4–1 és 5–1). A máig utolsó újpesti siker több mint 3 évvel ezelőtt, 2022 áprilisában, a Szusza-stadionban jött össze (2–0).

♦ Az MTK pályaválasztásával 111 találkozón vannak túl, és minimális különbséggel a kék-fehérek állnak jobban, hiszen 44-szer nyertek, 24-szer játszottak döntetlent, míg 43-szor a vendég újpestiek távoztak győztesen.

♦ A Hungária körúton mindkét 2024-es összecsapásuk háromgólos hazai sikerrel zárult, Marin Jurina az első meccsen és a másodikon is betalált.

♦ Az MTK a legutóbbi 8 fordulóban mindössze 6 pontot szerzett és egyedül az utolsó KTE-t tudta legyőzni (2–1). Így is már 46 pontnál jár, és ezzel most gyűjtötte be a második legtöbb pontot a 12 csapatos, 33 fordulós bajnokság 2015-ös bevezetése óta.

♦ Az Újpest a Nyíregyháza elleni 2–2-vel a második bajnokiját is döntetlenre hozta új vezetőedzőjével, Damir Krznarral. Az előző 5 fordulóban ez a negyedik, az egész bajnokságban pedig a 14 iksze volt. Hasonló ebben a bajnoki rendszerben korábban csak a 2022–2023-as idényben az akkor utolsó Vasassal fordult elő, a lila-fehéreknek pedig 1905 óta szintén csak egyszer, az 1980–1981-es bajnokságban volt legalább ennyi döntetlenjük (16).

♦ A kék-fehér együttes otthoni mérlege 8–2–5, ezzel úgy ötödik a hazai tabellán, hogy a legkevesebb döntetlent játszotta és nála több gólt csak a Paks és az FTC ért el vendéglátóként.

♦ A lila-fehér gárda hetedik a vendégtáblázaton, a mutatója 4–5–6. Idegenben egálban a második legkevesebb gólt hozta össze, 15 meccsen csupán 13-at. A legutóbbi két idegenbeli fellépésén nem esett gól.



FEHÉRVÁR–DEBRECENI VSC



♦ A második kieső hely elkerüléséért ki-ki mérkőzést vívó két csapatnak ez lesz a 92. összecsapása az első osztályban. Az örökmérleg kis különbséggel billen a piros-kékek javára, 38 Vidi-győzelem, 18 iksz, 35 Loki-siker. A gólkülönbségben viszont még mindig a debreceniek állnak jobban (118–121).

♦ Ebben a bajnokságban a Loki az egyetlen olyan csapat, amely ellen még nem vesztett pontot a Fehérvár. Odahaza a télen távozott Nejc Gradisar duplájával 2–0-ra, majd a márciusban többek között Krisztijan Malinov kapitális hibáját követően – gólpasszt adott Ivan Saponjicsnak – idegenben 2–1-re nyertek a piros-kékek, akiknek az előző 4 alkalomból 3-szor sikerült megverniük a debrecenieket.

♦ Negyvenhat olyan bajnokit rendeztek, amikor a Fehérvár volt a pályaválasztó, ezekből 28 hozott Vidi-győzelmet, a döntetlenek és a Loki-sikerek száma egyformán 9. A Sóstói Stadionban a legutóbbi 14 találkozójukból 12-et elvesztettek a debreceniek, akik 2015 óta az egyetlen győzelmüket 2022 februárjában, Szécsi Márk duplájával érték el (2–1), ráadásul hátrányból fordítva. Az előző két fehérvári találkozójukon gólképtelenek voltak a piros-fehérek (1–0 és 2–0).

♦ A Vidi sorozatban a 4. vereségét szenvedte el legutóbb az FTC otthonában (0–3), ezzel már 10 forduló óta nyeretlen (4 döntetlen, 6 vereség), és ebben a bajnokságban először van kieső pozícióban. Rosszabb gólkülönbségével szorul a Loki mögé a 11. helyre, ezért mindenképpen le kell győznie ellenfelét ahhoz, hogy megőrizze élvonalbeli tagságát.

♦ A Fehérvár legutóbb 2023 augusztusában, a 4. fordulót követően állt kiesésre. Eddig csak kétszer, 1968 őszén, majd 1999 tavaszán búcsúzott el az első osztálytól. A 2022–2023-as idényben csak a záró két fordulóban szerzett 4 pontjával – 3–0 otthon a ZTE ellen, majd 0–0 a Vasasnál – tudta meghosszabbítani élvonalbeli tagságát.

♦ Tímár Krisztián vezetőedzőként 11 tétmérkőzés óta nyeretlen, és ezalatt a csapatai összesen csak két gólt értek el. A Nyíregyházával február 25-én a Mol Magyar Kupában 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát, majd a bajnokságban 1 döntetlent követően zsinórban 5 vereséget szenvedett, mielőtt menesztették. Fehérvári kinevezése óta 1 iksz után 4-szer kapott ki a piros-kékekkel, akik közben kétszer találtak be az aktuális ellenfél kapujába.

♦ A DVSC az előző 4 fordulóban képtelen volt nyerni (2 iksz, 2 vereség), a legutóbb a Paks ellen elért hazai 0–0-val viszont felugrott a 10. helyre, és a 28. fordulót követően ismét nem áll kiesésre. Ha most nem kap ki, nyártól is az NB I-ben szerepelhet.

♦ A Loki 1943-as első feljutása óta tizedszer eshet ki az első osztályból, legutóbb 2020 júniusában, 27 éves élvonalbeli tagság után búcsúzott, mert az utolsó fordulóban – ugyancsak ki-ki meccsen – nem tudta legyőzni otthon a Paksot (1–1). Az akkori együttesből csak Ferenczi János és Szécsi Márk tagja most is a keretnek.

♦ A Vidi 13 bajnokiján nem tudott betalálni, ez egálban a második legnagyobb szám a mezőnyben, míg a legtöbb gólt, 59-et beszedő Debrecen csak 5-ször úszta meg kapott gól nélkül, ez pedig holtversenyben a legkevesebb.

♦ A Fehérvár a 31 pontjából 21-et házigazdaként zsebelt be, a mérlege 6–3–6, ezzel a forduló előtt 9. a hazai tabellán. Február 1-jén 1–0-ra megverte a vendég Puskás Akadémiát, azóta a Sóstói Stadionban 4-szer kikapott és csak 2 döntetlenre volt képes.

♦ A DVSC házon kívüli mutatója 3–3–10, amivel nyolcadik a vendégtáblázaton. A legutóbbi 3 idegenbeli bajnokiját elbukta, előtte viszont nyerni tudott Kecskeméten.



PUSKÁS AKADÉMIA–DIÓSGYŐRI VTK



♦ A 25. NB I-es találkozójuk jön, eddig minimális különbséggel a házigazda felcsútiak a sikeresebbek a párharcban: a mérleg ugyanis 9 Puskás Akadémia-diadal, 7 döntetlen, 8 diósgyőri győzelem. A gólok számában viszont a DVTK áll jobban (29–30).

♦ Hornyák Zsolt együttese a Diósgyőr NB I-be való visszajutása utáni első bajnokiján 1–0-ra nyert Miskolcon, azóta viszont négyes nyeretlenségi sorozatban van ebben párharcban: 3 iksz után Valdas Dambrauskas március 1-jei bemutatkozó meccsén a 89. percben kapott góllal maradt alul 2–1-re Miskolcon.

♦ A Diósgyőr csak egy bajnokit tudott megnyerni a Puskás Akadémia vendégeként – mindjárt az elsőt, még 2013-ban Székesfehérváron –, igaz, bő 60 percet emberelőnyben focizva. Amióta a Pancho Arénában játszanak, 8 mérkőzésen 5 felcsúti siker – az első 4 egygólos, a legutóbbi 2–0-s volt –, valamint 3 döntetlen született. A 2020. februári iksz arról maradt emlékezetes, hogy a felcsúti együttes a 92. percben, kapusa, Hegedüs Lajos fejesével (!) egyenlített, legutóbb, tavaly októberben pedig 1–1-re végeztek.

♦ A második helyen tanyázó Puskás Akadémiának még arra is van némi esélye, hogy a klub történetében először bajnokságot nyerjen. Ez azonban csak akkor következhet be, ha Nagy Zsolték legyőzik a DVTK-t, miközben az FTC kikap Győrben az ETO-tól.

♦ A Puskás Akadémia Jakub Plsek 84. percben szerzett góljával 1–0-ra nyert Kecskemétem, így az ötfordulós formatabellán veretlenül, 11 ponttal a harmadik, az előző 10 bajnokijából pedig csak a győrit bukta el (0–2).

♦ A négyes nyeretlenségi sorozatát (2 iksz, 2 vereség) az MTK 2–1-es legyőzésével megszakító Diósgyőr már nem végezhet hátrébb a jelenlegi 6. pozíciójánál, ennél jobbat legutóbb 2014-ben ért el, amikor ötödikként zárt. Utóbbira most is van még sansza, de csak akkor, ha szombaton 3 ponttal többet gyűjt, mint az MTK.

♦ A Puskás Akadémia 11–3–1-es mérlegével a záró forduló előtt vezeti a hazai táblázatot, otthon egyedül az ETO-tól kapott ki (0–3), még december 7-én.

♦ A DVTK 4–6–5-ös mutatójával a középmezőnyben van a vendégtabellán, legutóbbi idegenbeli sikerét december 14-én Győrben aratta, hol 4–3-ra nyert.



ETO FC GYŐR–FERENCVÁROSI TC



♦ A mérkőzésre az ETO honlapja szerint minden jegyet eladtak, de az őszi mérkőzéshez hasonlóan így sem lehetnek többen nyolcezernél, mert engedélyek híján csak a nyugati lelátót nyitják meg a közönség előtt.

♦ Ez lesz a két csapat 136. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 36 győri sikert, 35 döntetlent és 64 fővárosi győzelmet jelez.

♦ A Ferencváros az előző 6 NB I-es meccsükön nem kapott ki az ETO-tól, 3 iksz mellett 3-szor nyert, viszont ebben a bajnoki kiírásban oda-vissza döntetlent játszottak, ráadásul úgy, hogy rendre a győriek vezettek (1–1 és 2–2), a Groupama Arénában már 2 góllal. Az FTC eddig egyedül az ETO-t nem tudta legyűrni ebben a bajnokságban.

♦ Az előző években a Magyar Kupában is kétszer összekerültek, 2022-ben 4–1-re, idén februárban hosszabbítás után 4–3-ra nyertek a vendég ferencvárosiak. Az ETO-nak utóbbi az egyetlen tavaszi veresége. A győri csapat tétmeccsen legutóbb 2014 októberében, a Ligakupában tudta megverni az FTC-t (4–1).

♦ Az ETO pályaválasztása mellett teljesen kiegyenlített az NB I-es párharcuk: mindkét csapat 24-szer győzött, 19-szer ikszeltek. A gólkülönbség 106–103 a győriek javára, akiknek bajnokin legutóbb 12 évvel ezelőtt, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Ferencvárost (1–0). Azzal a győzelemmel a 27. fordulóban bebiztosította bajnoki címét a Győr, amely akkor 30 év után lett újra, és máig utoljára aranyérmes az NB I-ben.

♦ Az ETO-nak a zalaegerszegi 0–0-val megszakadt ugyan az ötös győzelmi szériája, a bajnokságban azonban – egyedüliként a mezőnyben – a 2025-ben még nem talált legyőzőre (10 győzelem, 5 döntetlen). Biztos, hogy újoncként a negyedik helyen fejezi be az idényt, és nyáron indulhat a Konferencialiga selejtezőjében.

♦ Az élen álló és 12 forduló óta veretlen (9 győzelem, 3 döntetlen) FTC-nek Győrben egy pont is elég ahhoz, hogy megszerezze zsinórban a hetedik, összességében pedig a 36. bajnoki címét. A fővárosi zöld-fehérek egyébként nem először ünnepelhetik bajnoki elsőségüket a Rába-parti városban, hiszen 1968. december 15-én is a záró fordulóban, az ETO 3:2-es legyőzésével harcolták ki az aranyérmet.

♦ Ez a két csapat kapta a legkevesebb gólt ebben a bajnokságban: az FTC 30-at, az ETO a Puskás Akadémiával egálban 35-öt.

♦ A győri együttes otthoni mérlege 8–3–5, ezzel a teljesítménnyel ugyan nem fér fel a dobogóra a hazai táblázaton, de ott van a középmezőny elején. Borbély Balázs csapata a Loki elleni 0–0 óta mind a 4 bajnoki találkozóját megnyerte az ETO-parkban.

♦ A Ferencváros már biztosan az élen végez a vendégtabellán, a mérlege 9 diadal, 4 döntetlen, 3 vereség. Mostanáig utoljára március 30-án Diósgyőrben vesztett pontot (1–1), ahol Eldar Civic piros lapja miatt a 24. perctől emberhátrányban játszott.



VASÁRNAP



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ZALAEGERSZEGI TE FC



♦ A már biztosan bennmaradó két együttes eddig 22-szer mérte össze erejét a legfelső osztályban. A vendég zalaiak fölénye jelentős, hiszen az örökmérleg 3 Szpari-siker, 11 döntetlen, 8 ZTE-diadal.

♦ A 2000 óta megrendezett 11 találkozójukból mindössze egyet tudott megnyerni a Nyíregyháza: 2007 októberében 2–1-re verte az egerszegi csapatot. A Szpari 7 bajnoki óta képtelen legyőzni a ZTE-t, a 2008-as naptári évben kétszer ikszelt vele, akárcsak a mostani bajnokságban (1–1 és 0–0), 2009 és 2010 között pedig 3-szor kikapott tőle.

♦ 2013 és 2019 között nyolc összecsapásuk volt a másodosztályban és a párharc ebben a periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer ikszeltek.

♦ Nyíregyházán eddig 11-szer találkoztak az élvonalban, és a mérkőzéseik több mint a fele, 7 döntetlent hozott, ötször 1–1-et. A Szpari 3-szor tudott győzni, az egyetlen zalai siker 2009 novemberében, többek között a lett Artjoms Rudnevs triplájával jött össze (0–4), igaz, akkor a hazaiak egy teljes félidőt emberhátrányban játszottak. Az őszi találkozójukon Nagy Dominik fejesével a 90. percben egyenlített a Szpari.

♦ Az újonc Nyíregyháza 4 forduló óta veretlen (2 győzelem, 2 döntetlen), és ezalatt több pontot (8) gyűjtött, mint az idény során ugyanennyi mérkőzésen korábban bármikor. Ha a záró fordulóban 3 ponttal többet szerez, mint az Újpest, több győzelmével a 7. helyen végez.

♦ Az előző 4 bajnokiját kivétel nélkül döntetlenre hozta a ZTE (háromszor 0–0-ra). Ha az ötödiken is ikszel, beállítja az 1986–1987-es idénybeli klubrekordját.

♦ A Szpari pontjai több mint 70 százalékát házigazdaként gyűjtötte be, 35-ből 25-öt, a hazai mérlege 7–4–5. A legutóbbi 3 otthoni bajnokiját egyaránt 1–0-ra nyerte meg, már Szabó Istvánnal a kispadon.

♦ A Zalaegerszeg házon kívüli mérlege 2–5–8, ifj. Mihalecz István vezetőedzői kinevezése óta csak egyszer szerepelt idegenben, amikor 1–1-et ért el Diósgyőrben.

A 33., UTOLSÓ FORDULÓ PROGRAMJA

Május 23., péntek

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport). Vezeti: Vad II István

Május 24., szombat

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–DVTK (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)