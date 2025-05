Holdampf Gergő: Megnehezítjük a Puskás Akadémia dolgát

MICSODA TELJESÍTMÉNY! Lapunknál az előző forduló legjobbja a DVTK csapatkapitánya, Holdampf Gergő lett, aki oroszlánrészt vállalt csapata MTK Budapest elleni 2–1-es győzelméből. Végig harcosan, nagy akarással futballozott, Kállai Kevin győztes gólja előtt pedig nagyszerű becsúszással szerzett labdát. A DVTK játékosa először lépett pályára kétgyermekes apukaként, a múlt héten ugyanis megszületett második kisfia.

„Aki ismer, pontosan tudja, hogy minden mérkőzésen maximalista hozzáállással lépek pályára – mondta lapunknak Holdampf Gergő, a Diósgyőr 30 éves csapatkapitánya. – Már az első gyermekem születését követően is éreztem, hogy még inkább férfivá értem, most, hogy kétgyermekes apuka lettem, még jobban érzem ezt. Ez plusz magabiztosságot ad, a stabil családi háttér sokat számít a futballban is. Nekem a család mindig extra motivációt jelent, erőt ad, a klub mellett értük is küzdök a pályán. Természetesen győzelmi reménnyel léptem pályára az MTK Budapest ellen is, szerencsére minden klappolt, jól játszottam, és ami a legfontosabb, győztünk. Mivel ez volt az idénybeli utolsó bajnokink hazai pályán, mindenképpen győzelemmel szerettünk volna búcsúzni a szurkolóinktól. Legalább ez kellemes élmény, de összességében a tavasz miatt keserű a szánk íze. Az őszi remeklés után mindenki bizakodott Miskolcon, de a folytatás nem úgy alakult, ahogyan reméltük.”

A Diósgyőr a 3. helyen töltötte a téli szünetet, majd a tavaszt döntetlennel és két vereséggel kezdte, ráadásul a másodikat hazai pályán szenvedte el a keleti rangadón a Nyíregyházától, emiatt a vezetőség megköszönte Vladimir Radenkovics vezetőedző munkáját. Vincze Richárd egy meccsen irányított megbízott szakvezetőként, majd érkezett Valdas Dambrauskas. A litván szakemberrel nem tudott visszatalálni a győztes útra a DVTK, tizenegy meccsen csupán három győzelmet aratott vele a csapat, s az utolsó fordulót a 6. helyről kezdi.

„Télen a harmadik helyen álltunk, ez bizakodásra adott okot, így pláne fájó a tavasz és a mostani hatodik hely. Nem tudtunk kilábalni a negatív spirálból, az eredménytelenség pedig a teljesítményünkre is hatással volt. Nehéz helyzetbe kerültünk, de pozitívum, hogy az utolsó hazai meccsen győzelemmel zártunk. Ha nem is kárpótoljuk az MTK elleni sikerrel kiváló szurkolóinkat, egy fokkal jobb érzésekkel búcsúztunk tőlük. Viszont a kiesés miatt egy másodpercig sem kellett aggódni, persze így sem lehetünk elégedettek az idénnyel.”

A diósgyőriek az utolsó fordulóban a Pancho Arénában a bajnoki címért harcoló Puskás Akadémia ellen lépnek pályára.

„Örülök, hogy az utolsó mérkőzés sem lesz tét nélküli, ráadásul este játszunk egy kiváló csapat otthonában. Valóban, a Puskás Akadémia a bajnoki címért harcol, de meg akarjuk nehezíteni a dolgát. Élvezni szeretnénk a játékot és szép eredménnyel akarjuk zárni a bajnokságot, hogy jó érzésekkel mehessünk a nyári szünetre. Kis pihenő után aztán visszatérünk, s újult erővel kezdjük a felkészülést.”

Hornyák Zsolt: Mindent megteszünk, hogy miénk legyen az aranyérem A Puskás Akadémia azzal a tudattal lép pályára a Diósgyőr ellen a Pancho Arénában, hogy megszerezheti története első bajnoki címét. Ehhez az kell, hogy az ETO legyőzze az FTC-t, a felcsútiak pedig a DVTK-t. „Természetesen nyerni akarunk – mondta a klub oldalának Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője. – Nem a saját kezünkben van a sorsunk, de mindent megteszünk, a végén pedig kiderül, ez mire elég. Megérdemeljük a tabellán elfoglalt pozíciót, az egész idényben magabiztosan gyűjtöttük a pontokat, nem voltak hosszabb hullámvölgyeink.”

NB I

33. FORDULÓ

PÉNTEK

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZOMBAT

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Puskás Akadémia–DVTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!