Bárány Donátnak fura érzése volt: „Mintha hullámvasútra ültem volna a meccsen”

– Az előző négy bajnokiból hármat megnyert a DVSC. Minek köszönhető a jó forma?

– A tavaszra nagyszerűen összeállt a csapat, magunkévá tettük vezetőedzőnk elképzeléseit, a télen pedig több posztra is jelentős erősítés érkezett. Tavasszal sokkal jobban játszunk, mint az ősszel, s ez szerencsére az eredményekben is egyre inkább megmutatkozik. Ám ahogy az imént mondtam, nem dőlhetünk hátra, keményen dolgozunk tovább céljaink eléréséért.

– Az előző három meccsen öt gólt szerzett, s már tizenháromnál jár a bajnoki idényben, Böde Dániellel együtt vezeti a góllövőlistát. Mi a titka?

– Fizikailag nem érzek különbséget az előző idényhez képest, minden tőlem telhetőt megteszek az edzéseken és a mérkőzéseken, szerencsére most jönnek a gólok. Egy csatár lelkének nagyon fontos a gól, adott esetben rosszabb teljesítményt is el tud feledtetni, ha betalál, de azt tudni kell, nem csak a gól határozza meg egy támadó játékát, ugyanis rengeteg a feladatunk. A ZTE elleni találatom? Rendezetlen volt a vendégek védelme, Mauridesszel elment az egyik belső védő a rövid oldal felé, így én a szélső hátvédjükről tudtam indulni, majd sikerült a kapu jobb alsó sarkába fejelnem.

– A gólkirályi cím foglalkoztatja?

– Habár a baráti körömből sokan emlegetik a gólkirályi címet, próbálok nem foglalkozni ezzel a témával, és nem pörgök rá. Engem csak az érdekel, hogy bent maradjunk az élvonalban. Minden más plusz, a lényeg, hogy egy ilyen nehéz idény után a Loki jövőre is NB I-es legyen. Segíteni akarok a bennmaradásban, de ha innentől egy gólt sem szerzek, és a Debrecen nem esik ki, már elégedett leszek. Persze a legjobb az lenne, ha benn maradnánk, és továbbra is eredményes lennék.

– Egyre többen emlegetik a válogatottat is önnel kapcsolatban.

– Ahogy a gólkirálysággal, ezzel sem szeretnék foglalkozni. Teszem a dolgom becsülettel, s ha Marco Rossi szövetségi kapitány úgy érzi, ott a helyem, behív a keretbe. Az biztos, hogy a pályán mindent megteszek, a többi már nem rajtam múlik. Nyilván óriási boldogsággal töltene el a válogatott meghívó.

– A Szpari elleni pénteki mérkőzés újabb lépést jelenthet a céljai felé?

– Nagyon fontos meccs lesz, talán mindkét csapat sorsát így vagy úgy, de eldönti. Ez a keleti rangadó, elképesztően nagy a jelentősége, biztos vagyok benne, hogy mindkét együttes kellően felkészül és mindent megtesz a győzelemért.

A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE

13 gólos: Bárány Donát (DVSC), Böde Dániel (Paks)

12 gólos: Brandon Domingues (DVSC), Tóth Barna (Paks)

11 gólos: Marin Jurina (MTK), Nagy Zsolt (PAFC), Varga Barnabás (FTC)

10 gólos: Matheus Saldanha (FTC)

9 gólos: Lamin Colley (PAFC)

Tóth Alex higgadt góllal tette fel a koronát a teljesítményére

Első gólját szerezte az NB I-ben a Ferencváros 19 éves középpályása, aki sokadszor nyújtott kiemelkedő teljesítményt a tavasszal.

Berobbant a Fradiba a tavaszi szezonban Tóth Alex. A fiatal középpályás az őszt még az NB II-es Soroksárban töltötte, február eleje óta viszont folyamatosan a bajnoki címvédőnél számít rá Robbie Keane vezetőedző, és a bizalom láthatóan jót tett neki, csapata egyik legjobbjává nőtte ki magát. A Nyíregyháza ellen egymás után a tizenkettedik NB I-es mérkőzésén kapott lehetőséget, és a fölényes, 7–0-s győzelemből két gólpassza mellett góllal vette ki a részét: a mérkőzés 58. percében higgadtan gurította a labdát ziccerben a kapu jobb alsó sarkába. A pillanat biztosan örökre emlékezetes marad a 19 éves játékosnak, hiszen pályafutása első gólját szerezte a magyar élvonalban, lapunk úgy is a mérkőzés legjobbjának választotta, hogy alig több mint egy órát töltött a pályán, és a Ferencváros két kezdőcsatára, Alekszandar Pesics és Matheus Saldanha is duplázni tudott.

Öt nyíregyházi között szlalomozott és vitte el a labdát a ferencvárosiak ifjú játékosa, Tóth Alex (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)

Tóth Alex a 2024–2025-ös idényt megelőzően elvétve kapott lehetőséget a Ferencváros első csapatában. Bemutatkozására 2023 májusában, a DVSC elleni bajnokin (1–3) került sor, és további hat mérkőzésen lépett pályára, mielőtt az idén biztos helyet követelt magának a keretben, ahol sikerült is megragadnia. Ezt nemcsak az jelzi, hogy Marco Rossi meghívót küldött neki a Törökország elleni válogatott mérkőzésekre márciusban, mi több, a Nemzetek Ligája-osztályozó hazai visszavágóján (0–3) be is mutatkozhatott a nemzeti együttesben a Puskás Arénában, hanem hogy lapunktól is jellemzően magas osztályzatokat kap. Tizenkét idei bajnoki mérkőzéséből tizenegy alkalommal kapott értékelést munkatársainktól, egy 8-as mellett ötször is 7-est jegyeztünk fel a neve mellé, ötször választottuk a mérkőzés játékosának, osztályzatai átlaga 6.363.

Hogy az FTC középpályásának teljesítményét kontextusba helyezzük: az OTP Bank Liga 2024–2025-ös idényének őszi NS-rangsora szerint az élvonal legjobbja 6.167-es átlaggal Riccardo Piscitelli, az Újpest kapusa lett, míg a mezőnyjátékosok közül Nagy Zsolt végzett a lista élén, 17 mérkőzésen elért 6.00-s átlagával.

N. ZS.

KTE: egy lépéssel távolabb a bennmaradás

Az Újpest elleni 0–0-val nem sokra megy a kiesés elől menekülő Kecskemét, egyre fogy az esélye az élvonalban maradásra.

Csak a gól hiányzott – fogalmazott a lefújást követően lapunknak Gera Zoltán. A Kecskemét vezetőedzője a játékkal, a mentalitással, a küzdőszellemmel is elégedett volt, ám csapata hiába játszott jobban az Újpestnél, gólt nem sikerült szereznie. A hazai együttesből leginkább a nagy kedvvel és nagy területen futballozó támadó középpályás Zsótér Donát, valamint a védekező középpályás szerepkörében játszó Bocskay Bertalan teljesítménye emelhető az átlag fölé. Olybá tűnik, hogy a kecskemétiek mestere megtalálta a helyét a Honvédtól érkezett labdarúgónak, s a 23 éves játékos hálás is a bizalomért. A védelem előtt futballozva bátran ütközik, kellő agresszivitással fogadja az ellenfél középen érkező támadóit, de ha kell, oldalra is kisegíti társait. Gólt azonban ő sem rúgott, bár a második félidő elején elvégzett szabadrúgását bravúrral védte az újpesti kapus.

Kifulladásig hajtott a kecskeméti Bocskay Bertalan, de ez sem volt elég az Újpest elleni mérkőzésen... (Fotó: Török Attila)

„Elpártolt mellőlem a szerencse – mondta meccs után Bocskay Bertalan. – Ha kicsit jobban helyezem a labdát, talán nem tudta volna kiütni. Egyébként jobbak voltunk, mint az Újpest, s talán én sem játszottam rosszul. Jól érzem magam a mostani szerepkörben, ugyan sokat kell futni és ütközni, de nincs ezzel semmi bajom, megpróbálom maximálisan betartani a vezetőedzőnk utasításait. Talán az, hogy hosszú idő után kapott gól nélküli meccset játszottunk adhat lökést a folytatáshoz.”

Győzelem, győzelmek nélkül azonban nem lehet bent maradni az NB I-ben, és bár az esély tovább él, ahogy telnek a fordulók, úgy fogynak a javítási lehetőségek is. A hétvégén gyakorlatilag el is dőlhet a KTE sorsa, ha a lilák nem győznek a rivális Zalaegerszeg vendégeként, elkezdhetnek készülni a másodosztályra, onnantól valóban kevés sanszuk marad a legjobbak között maradni.