Hiába rohamozott a Kecskemét, csak döntetlent játszott az Újpesttel

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Újpest FC 0–0

Kecskemét, Széktói Stadion, 2864 néző. Vezette: Káprály

A kecskeméti Pálinka Hadtest nevű szurkolói brigád egy órával a meccs előtt tűzijátékkal szórakoztatta a járókelőket. A fekete pólóba öltözött hazai drukkerek a Széktói Stadion irányába masírozva dalolásztak és pirotechnikai bemutatót tartottak. Aztán a szektorukba érve is felhívták magukra a figyelmet, a meccs elején váratlanul egy méretes molinót rántottak elő, amelyen ez állt: „Zöld erdőben jártam, NB II-t láttam.” Az újpesti ultrák is kifejezték nemtetszésüket egy magasba emelt drapériával, azt feszegetve, vajon szenteste is meccsen lesznek-e.

Húsvéthétfő estéje valóban nem optimális időpont NB I-es mérkőzés megrendezéséhez, egyfelől mert aki locsolkodás közben behörpintett egy-két rövidet (vidéken még mindig van hagyománya ennek az ünnepnek), az estére alighanem befáradt, másfelől ilyenkor mégiscsak van fontosabb a sportnál.

A Kecskemétnek mindenesetre nem sikerült a feltámadás ezen a napon. A kiesés elől menekülő KTE számára minden meccs élet-halál harc, de ezúttal nem jött össze a győzelem, a mérkőzések pedig fogynak.

Gera Zoltán vezetőedző együttese nehezen lendült játékba, az Újpest ellen eleinte bátortalanul támadtak a játékosok, pedig egyértelmű volt: ha győznek, életben tartják NB I-es reményeiket, vereség esetén viszont alighanem annyira leszakadnak az üldözöttektől, hogy lélekben lassan kezdhetik a felkészülést a másodosztályra. Az idő előrehaladtával aztán azért akadt néhány veszélyes(ebb) támadása is a KTE-nek, de jellemző volt az első 45 percben látottakra, hogy a hazaiaknak és az újpestieknek sem volt kaput eltaláló lövésük, fejesük… Pedig a hangulatra nem lehetett panasz, a Széktói Stadion és környéke lila-fehérbe borult, a vendégek is megtöltötték a számukra kijelölt szektort, végig buzdították csapatukat.

A fordulást követően aztán már a kapus Riccardo Piscitellinek is labdához kellett érnie, nyolc perc alatt kétszer is bravúrral védett, előbb a levegőben úszva hárított, majd egy szitáló labdát ütött oldalra. A Kecskemét érezhetően megpróbált egy fokozattal feljebb kapcsolni, Gera Zoltán vezetőedző az öltözőben alighanem feltüzelte futballistáit, akik kapujuk elé nyomták az újpestieket. Nem engedték a védőknek kihozni a labdát, egyre erőteljesebben letámadták őket, ám a fővárosi gárda megúszta a fordulást követő első 15 percet, és amint kijött a szorításból, megpróbált helyzeteket kialakítani.

De a gól egyik oldalon sem jött össze!

Pedig az egyik feldühödött kecskeméti drukker még Lukács Dánielt is a csapatba követelte, ordítva jelezte Gera Zoltánnak, miért nem állítja be, hátha ő gólt tudna szerezni, mire a csatár néhány székkel odébbról visszaintegetett a drukkernek, mondván, sérülés miatt csupán a lelátón ülhet. A gól és a győzelem elmaradt, a KTE hátránya öt fordulóval a bajnokság vége előtt hét pont a még bennmaradást jelentő helyen álló Zalaegerszeggel szemben, ám a Kecskemét a következő fordulóban éppen a ZTE-hez látogat, azt a lehetőséget már muszáj lesz megragadnia Gera Zoltán csapatának. 0–0



