Hihetetlen fordulatok után a Debrecen az utolsó pillanatokban győzte le a ZTE-t

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 4–3 (1–2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5712 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Bárány (5.), Szűcs T. (52.), Domingues (88., 90+6.), ill. Mim (24.), Krajcsovics (29.), Ipalibo (81.)

Hegyi Krisztián és Pálfi Donát után tavasszal már a harmadik kapusát, a világbajnokságot is megjárt Gonda Suicsit is bevetette a DVSC, de a Zalaegerszeg elleni alsóházi derbin nem sokáig jelentett témát a japán játékos debütálása, hiszen a kezdés után nem sokkal Bárány Donát megszerezte a vezetést a házigazdának, egyben a debreceni csatár a góllövőlista élére lőtte magát. A támadó akár tovább is növelhette volna találatai számát, ehelyett a Zete egyenlített, a jelek szerint az sem volt figyelmeztető jel a hajdúságiak számára, hogy előzőleg Mim Gergely a kapufára fejelt. Másodjára már a kapuba bólintott a ZTE legeredményesebb játékosa, három perc múlva pedig a vendégeknél volt az előny Krajcsovics Ábel szépségdíjas megmozdulása után.