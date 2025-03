Szatmári Csaba: A nyárra kell tökéletes állapotba kerülnöm

Aki látta, nem feledi: Szatmári Csaba, a Diósgyőr védője február elsején az Újpest FC elleni (1–1) hazai bajnokin szenvedett magas külbokatörést bokaszalag-szakadással, miután Kaczvinszki Dominik becsúszva szerelte, de a jobb lábával eltalálta, „begyűrte” a bal bokáját. Kíváncsiak voltunk, hogyan halad a felépüléssel a 30 éves védő.

„Mozgalmas időszak van mögöttem: a szombati meccs után vasárnap megműtöttek, majd következhetett a rehabilitáció első szakasza Budapesten – mondta lapunknak Szatmári Csaba. – Járógipszet kaptam, hiszen tudtuk, nem fekszem majd, hanem kemény munkát végzünk. Szigorú diétára fogtak, elvégre nem mozog annyit ilyenkor az ember, amennyit korábban, így benne van a pakliban, hogy néhány kilót felkap magára: ezt mindenképpen el akartuk kerülni. Rengeteg zöldséget és gyümölcsöt ettem sok vitaminnal, fogyasztottam halolajat és például le kellett cserélni a fehér rizst feketére. Ezek apróságok, nem okoztak gondot. Pesten a rehabilitációs központban legalább hat órát töltöttem el különböző gépekben: időnként hegyi levegőt kaptam, máskor oxigéndúsat, terheltük a tüdőmet, amennyire csak lehetett. Részt vettem vörösfény-terápián, s ültem magas nyomású kapszulában is. Mágneses kezelést szintén kaptam, nyirokmasszázst és lökésterápiát, s csak ezután következett a gyógytorna. A combomat sokat erősítettük, a vádlimat lehetett a legkevésbé terhelni. Minőségi munkát végeztünk. Ha minden jól megy, napokon belül kiveszik a rögzítőcsavarokat a bokámból, és onnantól kezdődik a rehabilitáció második szakasza, amikor már ráállhatok a lábamra, s egyre több feladatot kaphatok. Ez újabb hathetes szakasz, bízom benne, hogy erre is jól reagál a lábam. A klub mindenben támogat, senki sem is sürgeti a visszatérésemet, a felépülésemet, sőt, időnként vissza kell húzni… A terv szerint a nyári felkészülésre kell tökéletes állapotba kerülnöm, akkor már teljes értékű munkát végezhetek.”

A futballista elmondta, akadtak mélypontok az előző hetekben, de ezeken túltette magát. Az sem lehetett egyszerű számára, hogy mindeközben csapata bukdácsolt, edzőt váltott (Vladimir Radenkovics helyére Valdas Dambrauskas érkezett), s a nélküle megvívott öt bajnokin csak egyszer nyert, míg négyszer kikapott.

„Hétköznapinak tűnő apróságokon húztam fel magam: miután nem tehetem még le a lábam a földre, két mankóval közlekedem, így például egy tányért is nehezen vittem ki a konyhába. Ez időnként nagyon bosszantott, ilyenkor értékeli igazán az ember, ha egészséges. De a családom tagjai végig mellettem álltak, segítettek, támogattak, ott voltak Budapesten is egy hónapig. Ami a csapatot illeti, az egerszegi találkozó kivételével mindenhol ott ültem a lelátón: nagyon nehéz volt úgy nézni a meccseket, hogy tudtam, nem segíthetek. A tehetetlen düh dolgozott bennem. Kétségtelen, kisebb hullámvölgybe kerültünk, de biztos vagyok benne, hogy rendezzük a sorokat és elindulunk felfelé.”

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

PÉNTEK

18.00: ETO FC Győr–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

12.30: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.15: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!