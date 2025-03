Helyzetek és gól nélkül – ikszelt egymással a Fehérvár és a DVTK

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Fehérvár FC–Diósgyőri VTK 0–0

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2794 néző. Vezette: Karakó

Kiállítva: Bényei Á. (90+2.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Valdas Dambrauskas visszatért a Sóstói Stadionba. A Diósgyőr február végén kinevezett litván vezetőedzőjének nem volt ismeretlen a székesfehérvári aréna, ugyanis augusztusban még az Omonia szakvezetőjeként járt itt Konferencialiga-selejtezőn, s akkor még a Lang Ádámot is a soraiban tudó ciprusi együttes 2–0-ra győzött, s jutott tovább 3–0-s összesítéssel. A szakember előzetesen nyilván most is elfogadta volna ezt az eredményt, ám ehhez sokat kell tennie csapatának. Az első félidőben nem láthattak a szurkolók túlságosan nagy iramot, a hazaiaknál Nicolás Stefanelli és Pető Milán, míg a vendégeknél Elton Acolatse bizonyult a legaktívabbnak, ám a látottak alapján nem volt meglepetés, hogy nem született gól. A második félidőben még annyi sem történt, mint az elsőben, összességében a hazaiak valamivel többet mutattak, ám az alacsony színvonalú mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget.

„A lecsorgó labdákon és a párharcokon volt a hangsúly, mindkét csapat próbálta megszerezni azt a gólt, ami a győzelmet jelentette volna – mondta lapunknak Skribek Alen, aki a télen Paksról érkezett fél évre kölcsönben Diósgyőrbe. – Ez sem nekünk, sem a Fehérvárnak nem sikerült, így egy ponttal távozunk. Kevés helyzetet alakítottunk ki, viszont sok szabadrúgásunk és szögletünk volt, de most ezekből sem tudtunk eredményesek lenni. Örülök, hogy most megkaptam a lehetőséget, remélem, ez a jövőben is így lesz. A klubhoz érkezésem után kellett egy kis idő, hogy a sérülésemből felépülve bevethető állapotba legyek, de már jól vagyok, és bármikor számíthat rám a szakmai stáb.”