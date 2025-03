Tóth Barna négy gólt lőtt, a Paks kiütötte a széteső Újpestet

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

PAKSI FC–ÚJPEST FC 6–1 (1–1)

Paks, Paksi FC Stadion. Vezette: Berke

Gólszerző: Tóth B. (25., 48., 52., 68.), Mezei Sz. (57.), Hinora (90.), ill. Brodic (9.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Egy hete Diósgyőrben sem volt egyszerű helyzetben a Paksi FC vezetőedzője, Bognár György, hiszen Ötvös Bencére eltiltás, Böde Dánielre betegség, Windecker Józsefre pedig sérülés miatt nem számíthatott, és bizony az Újpest ellen sem azon kellett gondolkodnia, kit hagyjon ki a keretből. Ötvös Bencére és Böde Dánielre ugyan már számíthatott a szakember, ám az előző heti keretből ezúttal Ádám Martin és Könyves Norbert esett ki sérülés miatt, mellettük pedig Balogh Balázs, Győrfi Milán és Gyurkits Gergő sem volt bevethető, így fordulhatott elő, hogy a vendégkispadon tizenkettő, a hazain viszont csak hét játékos foglalt helyet.

A nyolcadik percben Silye Erik bal oldali beadása után Papp Kristóf fejelhetett nagy helyzetben, aztán szinte az ellentámadásból megszerezte a vezetést az Újpest: Horváth Krisztofer önzetlen passza után Fran Brodic lőtt a kapu közepébe. Ötvös Bence kétszer is remek lövéssel tesztelte a vendégek kapusát, Riccardo Piscitellit, aztán nem sokkal a játékrész közepe után Tóth Barna három védő gyűrűjében is be tudott fordulni, és nem hibázta el a magának megteremtett helyzetet.

Gondterhelt újpesti játékosok (Fotó: Árvai Károly)

Jól jött ki a második félidőre a Paks, hét perce sem tartott még a folytatás, és Tóth Barna máris a harmadik gólját szerezte. Előbb Osváth Attila beadása után, majd – miután Papp Kristóf fejesét bravúrral védte Riccardo Piscitelli – egy kipattanó után talált be. Mezei Szabolcs szabadrúgását bevédte a vendégek kapusa, és ezt már nehezen bírták a vendégszurkolók: Bartosz Grzelak vezetőedző és a játékosok is megkapták a magukét.

A Tóth Barna-show-nak még nem volt vége, a harmincadik életévét egy nappal korábban betöltő támadó negyedszer is betalált, egyértelműen pályafutása mérkőzését játszotta. A hajrában még Hinora Kristóf is eredményes volt, a Paks megsemmisítette ellenfelét. 6–1

(Fotó: Árvai Károly)

