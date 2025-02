Vécsei Bálint: Ez az idény hozhatja vissza a formámat

EMLÉKEZETES MÉRKŐZÉSEN tért vissza a Groupama Arénába Vécsei Bálint: a 12-szeres válogatott labdarúgó 2019 decemberétől három és fél idényen át a Ferencvárost erősítette, négy bajnoki címet nyert a klubbal, aztán Japánba igazolt, majd tavaly áprilisban a Paksi FC-vel kötött szerződést.

„Amióta visszatértem az NB I-be, vasárnapig kétszer is játszottam már a Ferencváros ellen: először a hosszabbításban kettő nullára megnyert Magyar Kupa-döntőn, majd a bajnokság első körében, amikor három egyre győztünk Pakson, a vasárnapi volt ugyanakkor az első alkalom, hogy ellenfélként mentem a Groupamába, és nem tagadom, ahogy beléptem a stadionba, rengeteg szép emlék villant be, aztán pedig a pályán is jól éreztem magam – mondta két nappal a sikeres rangadó után Vécsei Bálint. – Arra készültünk, ahogy a találkozó alakult, vagyis tisztában voltunk azzal, a nemzetközi porondon is versenyben lévő Fradinak nagy könnyebbséget jelentene, ha minél hamarabb gólt tudna szerezni ellenünk. Tény, volt kis szerencsénk, de összességében stabilak voltunk, és amikor a terv szerint átálltunk a kéttámadós játékra, a felállás érezhetően zavart okozott az ellenfelünknek. Miután megszereztük a vezetést, tudtuk, még jobban kell figyelni, hiszen a Ferencvárosba minőségi játékosok érkeztek a második félidőben, kulcsfontosságú volt, hogy ne kapjunk gólt, a hazaiakon pedig nőtt a nyomás. Jelentős siker a győzelem, hét pontunk van az első három tavaszi forduló után, ebbe nyilván belementünk volna az indulásnál, hogy ez a forgatókönyv valósult meg, talán még jobb. Egyébként már a felkészülés alatt lehetett érezni, jó a formánk, az újonnan érkező játékosok még több lehetőséget adnak a szakmai stábnak, bő a keret, van konkurencia, ami jót tehet a csapattal. Még nem vagyunk topformában, tovább javulhatunk, és azt is látjuk, a bajnoki tabella alsó részében lévő csapatok is nyerik a meccseket, szombaton a DVSC ellen is nagyon nehéz dolgunk lesz.”

No igen. A DVSC az első két tavaszi bajnokiját megnyerte (3–1 a Nyíregyháza, 2–0 az MTK ellen), és a listavezető Puskás Akadémiától (1–2) is a 95. percben kapott góllal maradt alul, mindenkinek egyértelmű, ez már nem az ősszel látott Loki. Október 19-én a Paks 5–0-ra győzött a Nagyerdei Stadionban, Vécsei Bálint szerezte az első gólt, igaz, akkor még középpályást játszott. Bognár György vezetőedző tavasszal már belső védőként veszi számításba, abban a szerepkörben is jól érzi magát, és nem mondott le arról, hogy újra válogatott legyen.

„Amikor Paksra igazoltam, minél többet akartam játszani, és persze szerettem volna jó formába lendülni – folytatta a 31 éves futballista. – Sikeres csapathoz jöttem, úgy érzem, ez az idény hozhatja vissza teljesen a formámat. Amiért jöttem, megkaptam, próbálok élni a lehetőséggel, megvan a belső motivációm, ha úgy adódik, kipróbáljam magam újra légiósként. A válogatottság? A szövetségi kapitány, Marco Rossi ismer, ha úgy látja, hogy tudok segíteni, biztosan meghív. Ami a belső védő szerepkörömet illeti, a téli felkészülés alatt próbáltuk ki, s úgy tűnik, a látottak tetszettek a stábnak, és én is komfortosan érzem magam. Ez további variációs lehetőségeket ad, és bár korábban ritkán játszottam a védelem tengelyében, a három belső védős felálláshoz könnyebb alkalmazkodni, van lehetőségem belépni a játékba.”