Gruber Zsombor dobogón végezne az MTK-val

A fél évre érkező Gruber Zsombor beszélt arról, hogy miért éppen az MTK-t választotta.

„Nagyon tetszett, amit az MTK felvázolt, a klubnak komoly céljai vannak, és ebben szeretnék a segítségükre lenni.”

Grubert ősszel meghívta a válogatottba Marco Rossi, a németek ellen be is mutatkozott.

„Természetesen szeretnék ott lenni a válogatottban. A klubomban az utóbbi időben nem elég játéklehetőségem, én pedig szeretnék játékpercekhez jutni.”

Gruber nem kerül ismeretlen közegbe, mert több játékost is ismer az MTK-ból, és reméli, hogy ez a beilleszkedését is megkönnyíti. Kitért arra is, hogy milyen csapatnak tartja az MTK-t.

„Mindig szép focit játszik, jó csapat, az előző félév nagyon jól sikerült a klubnak, remélem, hogy a folytatás is hasonló lesz.”

Gruber elárulta, hogy folyamatosan edzésben volt, még ha kevesebb játéklehetőséget is kapott. Minden erejével azon lesz, hogy százszázalékos állapotban legyen, és tudjon segíteni a csapatnak, akár már a hétvégi fordulóban, a Kecskemét ellen. És hogy mik lehetnek a csapat céljai?

„Sűrű a mezőny, de győzelmekkel feljebb lehet ugrani a tabellán. Jó lenne az első háromban végezni.”