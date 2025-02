Artem Favorov: Talán most vagyunk a legközelebb a Fradihoz

– Az idény meccse következik?

– Semmiképpen sem!

– Nocsak, hiszen itt az esély visszaelőzniük a Ferencvárost a tabellán.

– Mégis, én úgy tekintek rá, mint bármelyik másikra, a Fehérvár vagy éppen a Debrecen elleni ugyanolyan fontos, mint a vasárnapi – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Artem Favorov, a Puskás Akadémia FC harmincéves, ukrán-magyar kettős állampolgárságú középpályása. – Persze ellenfelünk a címvédésre hajt, mi pedig ott vagyunk a nyomában, de még rengeteg forduló van hátra az idényből, hiba lenne erre a mérkőzésre kihegyezni az évadot – a győzelemért most is három pont jár. Megértem azokat, akik rangadóként tekintenek a párharcunkra, hiszen az elmúlt években rendre szoros meccseket játszottunk egymással, teljesen kiszámíthatatlanok voltak az összecsapásaink. Valószínűleg a Fradinál is úgy tartják, minden egyes alkalommal jelentős erőpróba elé állítjuk őket. Szeretnénk nyerni, ám ez nem lesz egyszerű, ismerve az ellenfelek mentalitását…

– Mire gondol?

– A magyar bajnokságot figyelemmel kísérve az az érzésem, hogy ellenfeleink háromszor nagyobb erőbedobással küzdenek ellenünk. A bajnokikon azzal szembesülök, hogy a Puskás Akadémia ellen akarják igazán megmutatni magukat. Ezt már csak azért is gondolom így, mert amikor Zalaegerszegen futballoztam kölcsönben, a társaim kiemelten várták a PAFC elleni mérkőzéseket, felszívták magukat – talán csak a Ferencváros ellen volt nagyobb a várakozás. Ez azért van, mert az elmúlt években ütőképes klub lettünk, a tabella élmezőnyéhez tartozunk, szóval dicsőség minket legyőzni. Nincs ezzel a jelenséggel problémám, sőt, segít abban, hogy a csapatunk minél többet fejlődjön.

– Noha tőkeerős a klub, viszonylag szűk kerettel végez az utóbbi években az élmezőnyben, a fordulót megelőzően egy pont a lemaradása a listavezető Ferencváros mögött. Mitől ennyire kiegyensúlyozottak?

– Az a kulcsa, hogy ugyanaz a vezetőedző irányít minket öt és fél éve. Bár néha hullámvölgybe kerülünk, él a bizalom Hornyák Zsolt iránt, ami nagyon fontos nekünk, játékosoknak is. Nem tisztem megítélni más egyesületek döntéseit a gyakori edzőváltást illetően, de az biztos, hogy az állandóság erény: van időnk elsajátítani, begyakorolni a taktikát. A nemzetközi futballban is látunk rá példát, milyen erős klubot lehet építeni néhány év alatt, ha nincs változtatás a szakmai stáb élén: vegyük csak példaként Pep Guardiolát, aki bombaerős csapatot épített a Manchester Cityből, igaz, most gyengébb periódusa van. Fogékonyak vagyunk Hornyák Zsolt elképzeléseire, és mert keményen dolgozó társaság a miénk, a sikerek sem maradnak el. És még valami! A keretünk is alig változik, a nyári és a téli átigazolási időszakban is csak két-két játékost szerződtetünk. Mivel sok időt töltünk együtt, remekül összecsiszolódunk, ismerjük egymás gondolatait a pályán, ami szintén sokat segít. Lehet, időnként várakozáson alul teljesítünk, de minden egyes mérkőzésen küzdünk egymásért. Jó képességű játékosok alkotják a csapatot, úgyhogy szerencsére a futballunk is élvezetes tud lenni.

Véleményem nem mentes az érzelmektől, ugyanis számtalan szép emlék köt Felcsúthoz, a Puskás Akadémiához. Ezért más eredményt nem tudok elképzelni, mint azt, hogy Nagy Zsolték legyőzik a Ferencvárost. Egyébiránt a két csapat tele van remek labdarúgókkal, s tudom, sokat számít, a két keret ászai közül ki melyik lábbal kel majd ki az ágyból a mérkőzés napján. A bajnoki cím védője eddig nyögvenyelős meccseken szerzett egy-egy pontot az MTK és a ZTE ellen, s bár a felcsútiak vereséggel kezdték a tavaszt, a Pancho Arénában sem számíthatnak sok jóra a zöld-fehérek. Biztos vagyok benne, hogy a Puskás Akadémia más taktikát alkalmaz, mint a KTE vagy a ZTE, nem áll be védekezni, s ebből bizony jó mérkőzés kerekedhet. Volt csapatom képes arra, hogy megnyerje a vasárnapi meccset s győzelmével újra a tabella élére álljon. NS-szakértő: Lencse László, a Puskás Akadémia korábbi csatára

– Ha már a képességeket említi: ezen a téren most vannak a legközelebb a Ferencvároshoz?

– Talán igen. Három évvel ezelőtt, télen, amikor Sztanyiszlav Csercseszov lett az FTC vezetőedzője, hazai pályán legyőztük, majd a Fehérvárt is felülmúltuk, így jelentős előnyre tettünk szert a tabella élén. Akkor sikerült megközelítenünk a Ferencvárost minden téren, és ebben az idényben is azt érzem, olyan erős a csapatunk, hogy jó eséllyel versenyben maradhatunk vele a bajnoki címért. Ehhez alázatosan kell folytatnunk a munkát, koncentráltan kell játszanunk, nem szabad sokat beszélnünk az első helyről, nehogy elterelje a gondolatainkat, valamint nem követhetjük el ugyanazt a hibát, mint három éve.