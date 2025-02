Orbán Viktor: Jó úton járunk, Albertet már megtaláltuk, Farkast és Sipost még keressük

„Először is, maradjunk visszafogottak” – kezdett bele a Puskás Akadémia–FTC mérkőzéssel kapcsolatos várakozásaiba Orbán Viktor a puskasakademia.hu-nak. „A Fradi nagy klub, hatalmas szurkolótáborral, óriási hagyománnyal, az ő céljuk megnyerni a bajnokságot és méltó módon képviselni Magyarországot a nemzetközi porondon. A mi küldetésünk teljesen más. Mi akadémiai klub vagyunk, a küldetésünk, hogy minden évben beépítsünk a felnőttcsapatba legalább két fiatal tehetséget, azon túl én csak annyit várok a csapattól, hogy ne essen ki” – húzta alá a miniszterelnök, aki szerint egyelőre „másfél” fiatalt tudott beépíteni a Puskás Akadémia.

„Ebben a minap nem teljesen értettünk egyet Hornyák Zsolt mesterrel, hiszen én úgy számolok, hogy Markgráf Ákos lett stabil csapattag ebben az idényben, de a másik rendszeresen játszó, nagyon fiatal játékosunk, Pécsi Ármin már az előző bajnokságban is sokszor védett a nagyok között. Úgyhogy van még tennivaló” – fejtette ki Orbán Viktor, aki szerint nagy dicsőség lenne a Puskás Akadémia számára, ha legyőzné a Ferencvárost „de számunkra a magyar futball ügye az első” – emelte ki.

„Átalános futballszabály, hogy első a klub érdeke, de nálunk ez úgy módosul, hogy a magyar futball jövője a legfontosabb, s csak azután a mi klubunké. Örömmel látom, hogy a Fradiban is egyre több magyar fiatal harcol ki magának helyet, s nekünk külön büszkeség, hogy egyiküket, Gruber Zsombort a felcsúti Puskás Akadémiáról szerződtette a Ferencváros” – jegyezte meg, majd elárulta, a hétvégét Spanyolországban tölti munkával, ám ha időben visszatér onnan, ott lesz a rangadón. Sőt, elmondása szerint az is elképzelhető, hogy a Real Madrid–Atlético Madrid derbire is ellátogat, ugyanis, leginkább a Puskás Akadémia alapítójaként, meghívót kapott a mérkőzésre.

A miniszterelnöknek felvetették, hogy Nikitscher Tamás személyében már a La Ligában is játszik magyar fiatal, míg Szoboszlai Dominik csütörtökön gólt lőtt a Liverpoolban a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntőben.

„Jó úton járunk, Albertet már megtaláltuk, Farkast és Sipost még keressük. Ha ők is meglesznek, akkor nagy idők előtt állunk… Először is izgatottan várjuk a Puskás Akadémia fiataljainak szerdai meccsét az Aston Villa ellen az UEFA Ifjúsági Ligájában” – zárta szavait Orbán Viktor.

