Hajsza az aranyért – Bodnár Zalán jegyezete

KÜLÖNÖS EGYBEESÉS: ahogy szombaton Spanyolországban csapott össze egymással a futballbajnokság első és második helyezettje (a Real Madrid és az Atlético Madrid), úgy vasárnap kora este a magyar bajnokságban találkozik egymással a két éllovas – mindkét esetben egy pont választotta el egymástól a két csapatot a forduló előtt.

Bár még véletlenül sem klasszikus párharc, mint a madridi derbi, évről évre egyre nagyobb rangja és tétje van, amikor a Puskás Akadémia találkozik a zöld-fehérekkel. Idén rendkívül éles a versenyfutás a két csapat között, és mivel a fővárosiaknak még az európai kupaporondon is vannak leterhelő kötelezettségeik, könnyen lehet, hogy ez a versenyfutás egészen a bajnokság végéig szoros marad. Nagyon jót is tenne már egyébként a magyar élvonalnak egy utolsó fordulóig kiélezett hajsza az aranyéremért, a 2017–2018-as idény óta mindig túl hamar eldőlt, ki lesz a bajnok. Sokan előre hozott „bajnoki döntőnek” nevezik a vasárnapi felcsúti összecsapást, ami igencsak túlzás, tekintve, hogy még csak a második tavaszi fordulónál tartunk, és a harmincadik fordulóban, május harmadikán az Üllői úton is megmérkőzik még egymással ez a két csapat, de az biztos, hogy nagy a tét, és mindkét együttes nagyot lépne célja felé, ha nyerni tudna a telt házas Pancho Arénában.