Az Újpest megveszi a Górnik Zabrze védekező középpályását – NS-infó

Megírtuk, hogy több lengyel portál is arról számolt be, hogy az Újpest bejelentkezett a Górnik Zabrze 28 éves védekező középpályásáért, Damian Rasakért, akinek jelenlegi szerződése nyárig szól klubjánál. Úgy tudjuk, hogy Rasak szerződésében szerepel egy 600 ezer eurós kivásárlási záradék, tehát ekkora összegért szerződtethető. A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy az Újpest kifizeti Rasak kivásárlási árát, a játékos pedig el is hagyta a Górnik törökországi edzőtáborát (már a Paks elleni keddi felkészülési mérkőzésen sem volt ott a keretben), hogy orvosi vizsgálatokon vegyen részt leendő klubjánál.

A lengyel korosztályos válogatottakban is megfordult Rasak 2013-ban, 19 évesen hagyta el hazáját és lett előbb az olasz Chievo, aztán a Bari U19-es csapatának játékosa, majd megfordult az alsóbb osztályú olasz csapatnál, a Torresnél is, mielőtt 2016-ban visszatért Lengyelországba. Rasak a Miedz Legnicától került 2017-ben a Wisla Plockhoz, melyet 2023 februárjáig 160 mérkőzésen erősített (ezalatt hat gólt szerzett 12 gólpassz mellett), ekkor távozott és jelenlegi klubjához, a Górnik Zabrzéhez szerződött, melynek színeiben 66 mérkőzésen nyolc gólig és négy gólpasszig jutott.