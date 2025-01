Újabb lengyel játékost hoztak kapcsolatba az Újpesttel – egyet pedig „ejtettek”

A hét elején az átigazolásokban jól értesültnek számító lengyel újságíró, Sebastian Sztaszewszki arról számolt be, hogy a GKS Katowice középpályása, Oskar Repka szerződtetéséről tárgyal az Újpest. Sztaszuewszki azonban azóta azt is közölte, hogy elakadtak a tárgyalások a játékos ügyében, pedig már orvosi vizsgálatra is hívta őt a magyar klub.

Viszont megjelent egy új név a radaron. Többek között a goal.pl, a PilkaNozna és a matiosporcie.pl is arról számolt be, hogy az Újpest bejelentkezett a Górnik Zabrze 28 éves belső középpályásáért, Damian Rasakért, akinek nyárig szól a szerződése a klubnál, de a hírek szerint szerepel benne egy 600 ezer eurós kivásárlási záradék, tehát akkor összegért már a télen szerződtethető. Rasak 2023 februárjában igazolt a Górnikhoz a Wisla Plocktól, Lengyelországon kívül korosztályos olasz csapatokban játszott a 2010-es években. A lengyel Ekstraklasában 25 meccsen 14 gólt és 14 gólpasszt ért el pályafutása során, ebben az idényben 17 meccsen négy gólnál és két gólpassznál tart a bajnokságban.

Eközben Bosznia-Hercegovinában, a sportsport.ba arról ír, hogy bár az Újpest ajánlatot tett a Zrinjski Mostar csatáráért, az idényben 17 bajnokin 11 gólt szerző Nardin Mulahusejnovicért, a bosnyák klub nem fogadta el, mert nem tudná pótolni a játékost.

A Nemzeti Sport úgy értesült, a bosnyák csatárt csak menedzserek ajánlották be Újpesten, nem jutott el konkrétumokig az ügye, míg a lengyel piacon valóban vannak kiszemeltjei a klubnak (korábban írtunk a Widzew Lódzban játszó centerről, Imad Rondicról is), de egyelőre kérdéses, bármelyikük ügyében is születhet-e egyezség. Elsősorban belső középpályást és középcsatárt keres a téli piacon az idén még nem igazoló Újpest, amely a spanyolországi edzőtáborozása során teszteli a szerb csatárt, Ivan Szaponjicsot, aki a Hajduk Split elleni edzőmeccsen kezdő volt és továbbra is a csapattal készül.