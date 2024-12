Pakson a védekezést, Újpesten a támadójátékot kell még rendbe tenni

Böde Dániel a legtöbbször csereként lépett pályára a Paksban, és így is a góllövőlista élére állt (Fotó: Koncz Márton)

SOKÁIG ÚGY TŰNT, a Paksi FC ugyanolyan sikeres őszt produkálhat, mint egy évvel korábban, azonban a bajnokság első köre után hiába hozta magát kedvező helyzetbe, „csak” ötödikként várja a tavaszi folytatást. Alighanem sokan emlékeznek, tavaly őszi elsőként telelt a csapat, s történelmi idényt teljesítve lett bajnoki ezüstérmes (és Magyar Kupa-győztes), ez az ősz viszont azt mutatta, reálisan valahol a harmadik-hatodik hely egyikén végezhet.

Az idény méretes pofonnal indult, a nemzetközi porondra tizenhárom esztendő elteltével visszatérő együttes az Európa-ligában hazai pályán szenvedett 4–0-s vereséget a vajdahunyadi Corvinultól. Ekkor aligha fordult meg bárkinek is a fejében, hogy aztán a Konferencialigába áteső csapat a csoportkörbe jutásért játszhat majd, pedig ez történt, és ezért feltétlenül jár a dicséret. Egy hónapon keresztül két fronton kellett helytállniuk a paksiaknak: diósgyőri pontszerzéssel indítottak a bajnokságban, hogy aztán a második fordulóban megszülessen az első győzelmük (2–1 az Újpest ellen), a harmadikban pedig az első vereségük (1–3 Zalaegerszegen). Amikor a Fehérvár (2–1), a Ferencváros (3–1), a DVSC (5–0) és a KTE (1–0) elleni sorozatból tizenkét ponttal jött ki a csapat, okkal hihették a szimpatizánsok, hogy újabb csoda van készülőben, ám az utolsó hét idei bajnokiból csak egyet sikerült megnyerni, az akkor megszerzett öt pont jelentős visszaesést eredményezett.

Ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy a klub ikonja, a 38 esztendős Böde Dániel úgy is nyolc gólt szerzett (és így az MTK-s Marin Jurinával holtversenyben vezeti a góllövőlistát), hogy csak négyszer volt a kezdő tizenegy tagja, de jár az elismerés a középpályásként hat találatig jutó Windecker Józsefnek, az utóbbi tíz bajnokiján hatszor is betaláló Tóth Barnának, valamint a védőként ötször is eredményes Ötvös Bencének is. Nem kérdés, a klubhoz visszatérő Ádám Martin nagy erősítést jelent, ha csak megközelíti legutóbbi paksi évét, az sok mindenre elég lehet, ugyanakkor az is biztos, hogy az előrelépéshez elengedhetetlenül szükséges a védőjáték rendbe tétele.

Válogatott formában játszott Fiola Attila – a rutinos védő szerződtetésével nagyon jól járt az Újpest (Fotó: Dömötör Csaba)

A március közepe óta új tulajdonos kezében lévő Újpest FC az első idényének vágott neki a Mol irányításával (a multinacionális olaj- és gázipari ipari vállalat 99.25 százalékos tulajdonrészre tett szert, a maradék hányad az UTE kezében maradt), és már a nyáron nekiállt lefektetni a jövő csapatának alapját: megvált középszerű futballistáinak többségétől, tizenöt labdarúgót szerződtetett, és Bartosz Grzelakot bízta meg a vezetőedzői feladatokkal. A vérátömlesztés csettintésre nem hozott szép és eredményes futballt a Megyeri útra, a csapat az első négy bajnokijából hármat, a Puskás Akadémia, a Paks és a Ferencváros ellenit elveszítette, de már a szezon elején látszott, hogy az új szakmai vezérkar hozzáértése, illetve a játékosállomány ereje alapján az újpestiek többre hivatottak, mint az előző években.

Mivel az edzői stáb egyik első feladataként jelölte meg a csapat identitásának kialakítását, futballját hasonló stílus jellemezte a tizenhét forduló során – igaz, az ötvédős felállását a végére sérülések miatt négyvédősre cserélte. A lila-fehérek igyekeztek tilitoli nélküli direkt játékot alkalmazni, labdaszerzést követően első szándékból a kapu irányába törni, támadásaikat elsősorban a széleken vezették, a szabad-, illetve szögletrúgásokra is nagy hangsúlyt fektettek. Noha Bartosz Grzelak székfoglalójában azt ígérte, együttese visszatámad majd, és nyomás alatt tartja az ellenfeleket, ez nemigen jött össze, ugyanis NB I-es viszonylatban sem támad le magasan az Újpest és a támadójátéka sem valami acélos, huszonegy gólt szerzett, ami a Nyíregyházával holtversenyben a harmadik legkevesebb az idényben. A védelme ugyanakkor remek, a nyáron szerződtetett Bese Barnabás, Fiola Attila, André Duarte és Joao Nunes roppant hasznosan futballozott a védősorban, a Mezőkövesdtől érkező Riccardo Piscitelli pedig a szezon legjobb kapusteljesítményét nyújtotta – nem csoda, hogy az együttes kapta a legkevesebb gólt.

Az Újpest kimondottan stabil teljesítményt nyújt, ami egyelőre arra predesztinálja, hogy a túl sok döntetlent játszó középcsapat szerepét töltse be (az ötödik forduló óta a hetedik és a negyedik hely között ingázik). Szurkolóit szép sikerekkel örvendeztette meg, a Fehérvárt 4–1-re, illetve 1–0-ra győzte le presztízsmeccsen, a Debrecent kétszer fektette két vállra, s a Kecskemét mellett a Nyíregyháza és a ZTE skalpját is begyűjtötte, valamint tizenhét derbi óta tartó szörnyű sorozatát megszakítva pontot szerzett az FTC ellen. A legutóbbi tizenhárom bajnokijából csupán egyet elveszítő hússzoros bajnokban van még lehetőség, a tavasz feladata lesz, hogy néhány új labdarúgóval kiegészülve a támadójátéka felnőjön a védekezése szintjére – ha ez megvalósul, nemzetközi kupaindulás lehet belőle.

CUBE-ÉRDEKESSÉGEK

Szakmai partnerünk, a Cube adatelemző rendszerében az Újpest FC és a Paksi FC szereplésével kapcsolatban az alábbi statisztikákat érdemes kiemelni:

∇ A Paksi FC-t erősítő Osváth Attila több tekintetben az NB I legjobb jobbhátvédje: neki van a legtöbb beadása, csele, progresszív labdavezetése, ellenfél tizenhatosán belülre adott passza, kialakított nagy helyzete, támadóharmadbeli labdaérintése és passza 90 percre vetítve.

∇ Amíg Böde Dániel a pályán volt, abban a 750 percben 19 gólt szerzett a Paksi FC az NB I-ben, közülük nyolcat a 38 éves középcsatár. Beszédes adat, hogy abban a 914 percben, amikor nem volt a pályán, az együttes csak tizenötször talált az ellenfél kapujába.

∇ Az ellenfelek helyzeteinek minőségéből levezetett várható kapott gólok, azaz xGA-mutató alapján meccsenként 1.33, azaz tizenhét fordulóra vetítve 22.61 kapott gólnak kellene szerepelnie az Újpest FC neve mellett, ám csak tizenkétszer vették be a kapuját.

∇ Toronymagasan a két portugál belső védő, André Duarte (109) és Joao Nunes (105) szerzett az Újpest FC-ben a legtöbbször labdát, az előbbi ráadásul az NB I egészét tekintve a leghatékonyabb középhátvéd ezen a téren, kísérleteinek 78 százaléka volt sikeres.

NS-szakértő: TISZA Tibor, az Újpest FC korábbi ötszörös válogatott labdarúgója

„Nagyon örülök az Újpesten tapasztalható pozitív változásnak, amit a tulajdonosváltás idézett elő. Azt kaptam, amit vártam: friss lendületet, minőségi igazolásokat. Még akkor is így volt, ha a csapatjáték néhány meccsen nem volt gördülékeny, a folyamat elindult, az irány jó! Mind szakmailag, mind emberileg a helyükre kerültek a dolgok, várom már a tavaszi szezont, a következő idényre pedig egy még erősebb, bajnokesélyes Újpestet. A Paks üde színfoltja az NB I-nek, a nagybetűs magyar csapat. A klubnál évről évre előhúznak a kalapból egy meglepetés-gólkirályt, válogatott játékost, olyan labdarúgókat reaktiválnak, akikről mindenki más lemondott. A csapat az idén is új erőre kapott, nagyrészt a »Böde Dani-jelenségnek« köszönhetően. Ő a magyar futball korszakos alakja, Haraszti Zsolt ügyvezetőnek pedig ezúttal is gratulálnék, hiszen másfél évtizede példát mutat a csapatépítésével az egész első osztálynak!”

Felkészülés a tavaszra: Bognár György Belekben tarthat edzéseket

Január 2-án újra benépesül a paksi öltöző, Bognár György vezetőedző megtartja az első edzést a labdarúgóknak. Majdnem két héten keresztül hazai környezetben készül a csapat (11-én Pakson, a BVSC ellen játssza le az első edzőmeccsét), aztán január 14-től január 25-ig a korábbi évekhez hasonlóan Belekben edzőtáborozik.

Törökországban a tervek szerint négyszer is pályára lépnek Böde Dánielék, mégpedig az osztrák LASK, a lengyel Pogon Szczecin és Górnik Zabrze, valamint a dán Vejle ellen.

Azt viszont egyelőre nem tudni, milyen felkészülési menetrendje lesz az Újpestnek, az egyesület még nem kommunikált erről a hivatalos honlapján – nyilván még nincs meg a teljes program, és az edzőmérkőzések szervezésén ügyködnek a háttérben.