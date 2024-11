Nagy Gergely: Teperni kell a kapuban állásért

Először védett tétmérkőzésen Nagy Gergely a Fehérvár FC-ben. A harmincéves kapus az Újpest FC elleni szombati bajnokin (0–1) kapott lehetőséget a szakmai stábtól, miután az addig alapemberként szereplő Dala Martin kisebb bokasérülése miatt nem került a keretbe.

„Miután kiderült, hogy Dala Martin nem védhet az Újpest ellen, s biztossá vált, hogy én kapok szerepet, nyilván örültem a lehetőségnek – mondta lapunknak Nagy Gergely, a Vidi kapusa. – Vártam az esélyre, megkaptam, de ezt nem ingyen adták, sokat kellett dolgoznom érte. Nyugodtan mondhatom, kemény munka zajlik napról napra, húzzuk egymást előre Martinnal és Veszelinov Dániellel együtt. Mindenből versenyt csinálunk, tepernie kell annak, aki a kapuban akar állni. Büszke vagyok arra, hogy védhettem. Amiatt persze csalódott vagyok, hogy kikaptunk az Újpesttől, a játék képe alapján nyernünk kellett volna, sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos elrontottuk a ziccereket. Bántó, hogy jól játszunk, eljutunk az ellenfél kapujáig, de ez nem mindig mutatkozik meg a pontokban.”

Ezt megelőzően még áprilisban, a görög első ligás PASZ Janninában játszott tétmeccsen – kérdés, érezte-e a kihagyást.

„Lehet, a rutinnak is köszönhető, de nem éreztem magamon a hosszú kihagyás jeleit. Miután júliusban távoztam Görögországból, sokáig bizonytalan volt, hol folytatom, végül szeptember kilencedikén írtam alá Fehérvárra. Nyilván nem úgy terveztem, hogy ennyi ideig klub nélkül leszek, s tisztában voltam azzal, ezután időre van szükségem ahhoz, hogy utolérjem magam. Azt hittem, hamarabb megy, de kellett öt-hat hét, mire úgy éreztem, jól mennek a gyakorlatok, elakadnak bennem a labdák és az erőm is visszatért. Ezután pedig fokról fokra még előrébb léptem, két-három hete már bármikor beállhattam volna a kapuba, mert úgy gondoltam, készen állok. Hogy idáig eljussak, kellett Pető Tamás vezetőedző, Hegedüs Ferenc kapusedző és az egész öltöző türelme, e nélkül nem ment volna. Nem sürgetett senki, nem éreztették velem, hogy mikor leszek már megfelelő állapotban. Egységes és erős a csapatszellem a Vidinél, mindenki örömmel jön dolgozni, ezt meg kell becsülni. Biztos vagyok benne, hogy ez majd a tabellán is meglátszik, de tudjuk, a keretünk nagyon fiatal és rutintalan. Például Pető Milán tehetséges támadó középpályás, csakúgy, mint Kovács Patrik, de említhetném Mario Simutot is, aki bár már huszonegy, ő is kellemes meglepetés számomra. Kalmár Zsolt pedig egyre inkább visszanyeri a formáját, óriási segítségére van a csapatnak, kulcsszerepet tölt be, szabad- és szögletrúgásai veszélyesek, időnként fél góllal felérnek. Bizakodom, hiszek a csapatban, nagy lehetőség van ebben a társaságban.”

A székesfehérváriak legközelebb a ZTE FC otthonában lépnek pályára, s még ebben az évben fogadják a Nyíregyházát, majd utaznak az MTK Budapesthez. Egyelőre nem tudni, ki véd a vasárnapi bajnokin, Nagy Gergely marad-e a kapuban, vagy felépül-e sérüléséből Dala Martin.

„Láthattuk a múlt héten, hogy a Zete emberhátrányban is pontot szerzett a Paks otthonában, veszélyes, talán alulértékelt csapat. Mindenképpen úgy kell szerepelnünk ezen a három meccsen, hogy kedvező helyzetből várhassuk a tavaszt. Hogy ki véd a hét végén? Nem tudom, az viszont biztos, hogy segítjük egymást, bárki is kapjon esélyt.”