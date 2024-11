Dombi Tibor: Annyit tudok, hogy a jövő héten lesz új vezetőedzője a csapatnak

Dombi Tibor, a DVSC vezetőedzője: Most is mindenki kitette a szívét a pályára

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Az első félidőhöz nem sok közünk volt, akkor lerendezhette volna a meccset az ETO. Idegesen játszottunk, kicsit féltünk is, főleg támadásban. Egyébként magamon is éreztem a feszültséget, hogy mindenképpen nyernünk kell, talán ez ragadt át a csapatra. Szerencsénk volt azzal, hogy döntetlennel mentünk szünetre, de a második félidő elején sem történt érdemi változás, majd amikor bátrabbak lettünk, megszereztük a vezetést. Ezek után mindenki csalódott, hogy nem tudtuk megőrizni az előnyt, de el kell ismerni, az iksz reális.

– A Fradi ellen jól reagált a csapat a kapott gólra, de most megint nagyon visszavetette. Továbbra sem érti, ez miért van?

– Most is mindenki kitette a szívét a pályára, ezzel nem volt gond. Az idegesség a probléma, senki sem merte felvállalni a beindulásokat és a cseleket. Az tény, hogy négy-öt héttel ezelőtt ezt a meccset elveszítjük, de most nem volt gond a lelkesedéssel.

– Hogyan tovább?

– Annyit tudok, hogy a jövő héten lesz vezetőedzője a csapatnak. Hogy maradok-e a stábban? Remélem, igen.