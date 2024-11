Kovácsik remekül védett, az Újpest nem bírta legyőzni otthon a Paksot

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Újpest FC–Paksi FC 0–0

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5241 néző. Vezette: Pintér Cs.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Nagy Lászlót köszöntötték Újpesten, a lila-fehérek korábbi olimpiai bajnok játékosát és edzőjét óriási vastaps fogadta a Szusza Ferenc Stadionban. A kezdés előtt a helyi szokásnak megfelelően elhangzott a Himnusz, ám a hét légióssal felálló házigazdával szemben a magát magyar csapatként aposztrofáló Paks játékosai miatt volt igazán aktualitása.

Az első percekben azt lehetett látni, hogy mindkét csapat érdekes taktikával próbálja meglepni az ellenfelet. A házigazda a klasszikus 4–2–3–1-es hadrendben, úgy, hogy a bal oldalon Davit Koburi védekezett, a jobb oldali támadó Mucsányi Márk pedig rendre visszazárt a védők vonalába, főleg akkor, amikor Silye Erik is felzárkózott a vendégek akcióihoz. A Paks a pálya középső részét próbálta ellenőrzés alatt tartani, méghozzá négy belső középpályással: Vécsei Bálint előtt Windecker József helyezkedett, a másik oldalon Mezei Szabolcs kapott szerepet, előttük, az ék pozíciójában szereplő Tóth Barna mögött futballozott Papp Kristóf. A stabilitás volt tehát a jelszava a tolnaiaknak, és a mérkőzés első periódusában úgy tűnt, nem is nagyon tud mit kezdeni ellenfelével az Újpest. Még akkor sem, ha egy szöglet után könnyen vezetéshez juthatott volna, ám Kovácsik Ádám kétszer is nagyot mentett a gólvonalon, egyszer pedig Osváth Attila vágta ki a labdát a kapu torkából – jókora tűzijáték volt a paksi ötösön belül.