Dombival az ETO ellen majdnem három, végül csak újabb egy pontot szerzett a Loki

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Debreceni VSC–ETO FC Győr 2–2 (1–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4521 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Bárány (42.), Sztojkovics (73.), ill. Bumba (9.), Bitri (89.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK STATISZTIKÁK ITT!

A kezdés előtt többen meresztették a díszpáholyok irányába a nyakukat, miután elterjedt a hír, hogy a DVSC–Győr mérkőzést a helyszínen tekinti meg Nesztor El Maestro, a hajdúságiak következő új vezetőedzője. Tóth Csaba Zsolt, a DVSC kommunikációs vezetője hétfőre ígérte a hivatalos bejelentést (nem megnevezve az alanyt), de ezek után minden valószínűség szerint az NS szerint már korábban megnevezett belgrádi születésű, de angol szakvezető lehet a befutó.

Szombaton még Dombi Tibor irányított, és persze hogy a megbízott vezetőedző kapta a legnagyobb tapsot a bemutatásnál, hiszen a Ferencváros elleni idegenbeli pontszerzés (2–2) után abban reménykedtek Debrecenben, hogy a Loki megindul felfelé. Ez már csak a forduló korábbi meccsein született eredmények miatt is időszerűvé vált, pénteken ugyanis a Nyíregyháza, szombat kora délután pedig a ZTE FC nyert.

S a DVSC is csaknem vezetést szerzett: Brandon Domingues kiugrása után a lövését a Gyurákovics Eriket (egy hete a Nyíregyháza a szögletzászlótól a kapuja elé szálló beívelésből kapott gólt úgy, hogy a labda a lába között suhant be a kapuba…) váltó Sámuel Petrás védte lábbal, Bárány Donát ismétlését pedig Albion Marku blokkolta. Alig telt el egy perc, és a győriek tényleg előnyhöz jutottak, ugyanis a szabadrúgás után a mezőny legalacsonyabbja, Claudiu Bumba a kapuba fejelt, és ez bizony nem dicséri a Batik Bence, Szűcs Tamás páros tagjait, akik között kibújt a román légiós.

És apropó, légiósok!

Gyurákovics Erik kispadra szorulásával és Szépe János újbóli kimaradásával immár tíz külföldivel kezdett az ETO. De mindent az eredményességért, elvégre a bajnokságot négy vereséggel indító kisalföldiek azóta komoly pozitív sorozatot építettek fel, s vezetésükkel útban voltak a nyolcadik, vereség nélkül megvívandó bajnokijuk felé. Miközben a játékrész legszebb megmozdulása az egy szem magyaré volt: Tóth Rajmund ollózott tíz méterről kevéssel a bal sarok mellé.

Miként a legutóbbi hazai meccsen, a Paks ellen (0–5), most is hajmeresztő hibákat követtek el a DVSC játékosai a védőzónában, de az ETO ezeket nem tudta kihasználni – és ráfizetett. Mert amikor a másik oldalon Heitor eladta a labdát, és többször sem tudott tisztázni a tizenhatos előterében, a Loki egyenlített, Bárány Donát pedig tovább javította a Győr elleni statisztikáját, immár a két csapat egymás elleni legutóbbi hat tétmeccséből ötön is eredményes tudott lenni.

A győri támadások kulcsfigurája a második félidőben is Claudiu Bumba volt, miközben Samsindin Ourónak is voltak szép megmozdulásai, az egyiket követően Megyeri Balázsnak kellett védenie. Közben a debreceni egészségügyi stábnak egy percen belül kétszer is dolga volt a pályán, Kocsis Gergő visszatért ugyan, de Batik Bencét le kellett cserélni.

Batikot hordágyon kellett levinni a pályáról (Fotó: Czinege Melinda)

Az ETO játszott veszélyesebben, ám a DVSC sem tett le a győzelemről, és a hazaiak erőfeszítéseit koronázta siker. Az pedig mindig árulkodó, ha jobbhátvéd ballal szerez gólt – most ez történt, mivel Arandjel Sztojkovics tükörszélsők módjára lőtt a tizenhatos jobb sarkától ballal a jobb sarokba. A vezetés tudatában Dzsudzsák Balázs elhagyta a pályát, a Győr vezetőedzője, Borbély Balázs pedig három új erőt vetett be, nyilván a támadójátékot erősítendő. Mégis, kontrából Victor Braga zárhatta volna le a meccset. Nem tette meg, így Eneo Bitri a legvégén egyenlített, megmentve csapata veretlenségi sorozatát, és meghosszabbítva a DVSC negatív, immár hét nyeretlen bajnokiból álló szériáját.

Legutóbb augusztus 31-én, a ZTE ellen nyert (3–1) a Loki, akkor is Dombi Tiborral. Most nem sikerült olyan jól az örök debreceni beugró „kiugrója”, mint Máté Csaba érkezése előtt, de azért így is zúgott a „Dombi Tibi, Dombi Tibi!”. 2–2

Dombi Tibor megtette, amit megbízott edzőként lehetett (Fotó: Czinege Melinda)

