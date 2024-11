Dala Martin az U21-es válogatottban és a Vidiben is megragadta az esélyt

BEMUTATKOZOTT AZ U21-ES VÁLOGATOTTBAN Dala Martin: a Fehérvár FC kapusa a múlt heti, Ciprus elleni (1–0) felkészülési mérkőzésen kapott szerepet az első félidőben (helyét a nyíregyházi Tóth Balázs vette át), míg a görögök elleni edzőmeccsen (1–1) a felcsúti Pécsi Ármin védett.

„Már voltam kerettag, de Ciprus ellen mutatkozhattam be, óriási élmény volt – igaz, védenivalóm alig akadt – mondta lapunknak a Vidi húszéves kapusa. – Csodálatos érzés volt a kapuban állni, hiszek benne, hogy ez egy hosszú út kezdete, s még csak az első lépeseket tettem meg. Bár U21-es korosztályról beszélünk, több rutinosabb játékos is szerepel a keretben, sőt légiósok is: az Eb-selejtező jövő ősszel kezdődik, s valószínűleg a harmadik vagy a negyedik kalapból húznak ki minket, vagyis topcsapatok ellen kell bizonyítanunk, olyan bravúrokra lesz szükség, mint amilyen a belgák legyőzése volt egy hónapja. De érzem az erőt és a tudást az együttesben, szép időszak előtt állhatunk. Ami minket, kapusok illet: nem megszokott, hogy a tizenkét csapatos élvonalból hárman is itt vagyunk, beszéltük is, hogy ez ritkaságszámba megy. Ismerjük egymást sok-sok éve, valamit jól csinálhatunk, ha megragadtunk a kapuban. A célunk nem lehet más, mint hogy rendszeresen szerephez jussunk és folyamatosan fejlődjünk, majd idővel szintet lépjünk – de addig még rengeteg munka vár ránk.”

Miután szerdán hazaérkezett a válogatott Görögországból, a kapus csütörtökön munkába is állt, szombaton pedig újra bizonyítania kell – az Újpest elleni hazai bajnokin.

„Az újpesti középpályás, Geiger Bálint is U21-es válogatott, frocliztuk is egymást, hogy ki örülhet majd szombat este… Szoros, kiélezett meccsre számítok, de odahaza nyerni akarunk. Abból a szempontból biztosan érdekes lesz, hogy az előző idényben még nálunk volt vezetőedző Bartosz Grzelak, de azért is fontos, mert ez presztízsmeccs, elég ránézi a tabellára, ellenfelünk a hatodik, míg mi a hetedik helyen állunk. Nagyon fiatal csapat a miénk, de úgy érzem, mindenkivel felvesszük a versenyt, képesek vagyunk bravúrgyőzelmekre. Egységes az öltözőnk, együtt nőttem fel például Babos Bencével, Pető Milánnal, Tóth Tamás Viddel és Kovács Bencével is.”

Dala Martin neve mellett nyolc élvonalbeli bajnoki szerepel, a Blackburn Rovershez szerződő Tóth Balázs helyére lépő fiatal kapus augusztus végén, az MTK Budapest ellen (1–0) mutatkozott be az NB I-ben.

„Benne volt a pakliban, hogy Tóth Balázs légiósnak áll, s az utolsó pillanatban el is szerződött, így tudtam, készen kell állnom, keményen kell edzenem, mert ha megkapom az esélyt, bizonyítanom kell. Hatalmas lehetőség ez nekem, de nem nyomásként éltem meg, hanem esélyként. Jó helyen vagyok, a Főnixből már tíz éve kerültem a Vidihez, Székesfehérvár a szülővárosom, a szurkolók is odahívtak magukhoz az első NB I-es meccsem előtt, támogatásukról biztosítottak, ez azóta sem változott. Amikor Kovácsik Ádám Fehérváron védett, nagyon szoros viszonyt alakítottunk ki, sokat beszélgetünk, rengeteg tanáccsal lát el, nyugodtan mondhatom, hogy a példaképem. Bár gyerekként a mezőnyben futballoztam, kilencéves korom óta a kapuban állok, ezért csak hálás lehetek a sorsnak.”

Már kaphatók a jegyek az Újpest−Ferencváros derbire Az Újpest a Vidi elleni bajnoki után a Ferencváros ellen lép pályára, a mérkőzést december 1-jén 19.30-tól rendezik a Szusza Ferenc Stadionban. Fontos tudnivaló, hogy a jegyvásárlás alkalmával szükséges a személyes adatok megadása (név, születési hely és idő), ezeket a beléptetésnél a biztonsági személyzet tagjai ellenőrzik. A C-szektorba vásárláshoz feltétel az Újpest FC szurkolói kártya. Személyesen elővételben a hivatalos boltban, az Újpest Fanatics Shopban, valamint a Megyeri úti 1-es pénztárban lehet megvenni a belépőt.

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

November 23., szombat

13.30: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.00: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

18.30: Fehérvár FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

November 24., vasárnap

13.00: Paksi FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Ferencvárosi TC–DVTK (Tv: M4 Sport)

17.45: DVSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)