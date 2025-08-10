Gól nélkül maradt a Videoton, továbbra is nyeretlen a bajnokságban

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3674 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Vad Anita, Topálszki Szabin)

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka, Spandler, Horváth T. (Bedi, 68.) – Simut, Kocsis G., Varga R., Kocsis B. (Kecskés M., 68.) – Kovács P. (Bertók, 60.), Kálnoki-Kis Zs. (Tóth T., 80.). Vezetőedző: Boér Gábor

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Szalai P., a szünetben), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger, Magyar Zs. (Somfalvi, 82.) – Szabó B. (Haragos, 60.), Bányai (Simon A., 82.), Ominger B. (Tifán-Péter, 76.). Vezetőedző: Tóth Balázs

MESTERMÉRLEG

Boér Gábor: – Tíz olyan lehetőség jut eszembe, amiből gólt szerezhettünk volna. Sokkal dühösebb és csalódottabb lennék, ha ezek sem lettek volna, azonban ez így sok. Minden szempontból nagy fölényben játszottunk, azonban bajlódunk a helyzetkihasználással, és ezt nagyon sajnálom.

Tóth Balázs: – Mi jobban elkaptuk a szezonrajtot, és önbizalommal érkeztünk, de egy ilyen nagy múltú klub vendégeként megremeghetnek a lábak. Éreztem is ezt a játékunkon. A védekezésünk összeállt, és nem nyújtottunk ugyan jó játékot, de nem kaptunk gólt. Lehoczki Bendegúz remek napot fogott ki, még a saját játékosunk sem tudott neki gólt rúgni.

Már nem hibátlan a fehér mezes Csákvár (Fotó: vidi.hu)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első percekben a vendég Csákvár akarata érvényesült a Fejér vármegyei rangadón, a veszélyt rejtő szögleteket azonban hatástalanították a hazai védők. A szorításból szabadulva egyre inkább a fehérváriak vették át az irányítást, és Kovács Patrik révén kapufáig is eljutottak.

A történetük első egymás elleni tétmérkőzését vívó együttesek csatájában a fordulás után a Videoton volt veszélyesebb, azonban vagy centikkel tévedtek a piros-kékek, vagy Lehoczki Bendegúz kapus avatkozott közbe. A fiatal csákvári kapus nem csupán a hazaiak, de saját játékostársa „próbálkozását” is védte. Kovács Patrik kényszerű cseréjét követően szerkezetet is kellett változtatnia a gólszerzéssel erősen kacérkodó Vidinek, s utána enyhültek a támadásai. Az első két bajnoki összecsapáshoz képest egészen más arcát mutató Videoton közelebb állt a győzelemhez, de a gólszerzéssel egyszerűen hadilábon áll. 0–0