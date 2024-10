MK: A ZTE a szívem csücske marad, de most ellenfelek leszünk − Waltner Róbert

KÜLÖNLEGES LESZ Waltner Róbertnek a ZTE elleni Mol Magyar Kupa-összecsapás. A Szentlőrinc vezetőedzője játékosként és edzőként is sikeres időszakot töltött Zalaegerszegen, most viszont ellenfélként találkozik korábbi klubjával.

„Nagyon örülök neki, hogy a Zetével játszhatunk a Magyar Kupában, hiszen ismét láthatom a szurkolókat, a játékosokat és az ott dolgozó embereket – mondta lapunknak Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Ez a klub a szívem csücske, sokat köszönhetek játékosként és edzőként is az egyesületnek és a városnak, amit sohasem felejtek el. Nem akarok túlzásokba esni, de életem végéig nagy rajongója leszek a csapatnak. Most azonban ellenfelek leszünk, nekem ezúttal a Szentlőrinc sikeréért kell dolgoznom. Hogy mi kell a továbbjutáshoz? A taktikát nyilván nem árulom el, de azt akarom, hogy remek hangulatú kupameccset játsszunk. Mindenki tudja, hogy a Zete élvonalbeli együttes, kitűnő kerettel, megpróbálunk szépen helytállni. Sportszerű mérkőzésen győzzön a jobb!”

A 47 esztendős szakvezető játékosként több időszakban is erősítette a ZTE-t, a 2007–2008-as idényben a klub színeiben 18 találattal gólkirály lett az NB I-ben, míg a 2001–2002-es évadban bajnoki címet nyert a csapattal. Vezetőedzőként 2021 márciusa és 2022 márciusa között irányította a kék-fehéreket, abból az időszakból néhány labdarúgó még most is a ZTE keretéhez tartozik.

„Nyilván sokat változott a játékoskeret, amióta eljöttem, ám a mai világban minden csapat fel tud készülni a másikból. Megvannak a felvételek, elemezni lehet őket. Ráadásul a Zete meccseit folyamatosan lehet nézni a tévében, de a mi mérkőzésünket is közvetítette már az idényben az M4 Sport. Felkészülünk a zalaiakból, és biztosan ők is felkészülnek belőlünk. Hogy az ellenfelünk nincs jó formában? Egy kupameccsnek teljesen más a hangulata, azért, mert a Zalaegerszeg az utóbbi időben nem ért el jó eredményeket, még egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk. Előre nem lehet megmondani, hogy milyen mérkőzésre van kilátás, minden összecsapás más, sok minden befolyásolhatja a kimenetelét.”

Egyik csapat sem ért el jó eredményeket az elmúlt időszakban, a Szentlőrinc a legutóbbi öt NB II-es bajnokijából három vereség és egy döntetlen mellett csupán egyet nyert meg, ami pedig a Zalaegerszeget illeti, az előző négy, az OTP Bank Ligában rendezett mérkőzéséből egyiken sem győzött, háromszor kikapott, egyszer döntetlent játszott. Az együttest jelentős sérüléshullám sújtja, Waltner Róbertnek a szerdai kupameccsen is több meghatározó játékosát nélkülöznie kell.

„A kezdőcsapatból öten is hiányoznak különböző problémák miatt, ráadásul valamennyi játékosra hosszú kihagyás vár. Nyilván nehéz öt meghatározó futballistát nélkülözni, de maximálisan megbízunk a többiekben, akik most lehetőséget kapnak. A Zalaegerszeg elleni mérkőzés nekik is jó lehetőség.”

VÉLEMÉNY MIM Gergely, a ZTE szélsője a klub honlapjának: − Amikor még a Csákvár játékosa voltam, játszottam a Szentlőrinc ellen, sőt, a legutóbbi alkalommal gólt is szereztem ellene. Bízom benne, ahogy akkor, most is győztesen hagyom el a pályát. Csak a továbbjutás lehet a célunk, ez a meccs jó lehetőség arra, hogy kijöjjünk a negatív sorozatunkból. Szükségünk van pozitív élményre, ezért tetszetős játékot és magabiztos sikert várok.

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

12.30: Szentlőrinc SE (NB II)–Zalaegerszegi TE FC