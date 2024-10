Évek óta meredeken emelkedik az NB I átlagnézőszáma

Európa élmezőnyében a magyar válogatott népszerűsége!

Átlagban több mint 57 000 néző tekintette meg a Puskás Arénában az Európa-bajnoki selejtező négy hazai mérkőzését.

„A 2024-es Európa-bajnokság selejtezője során a magyar válogatott hazai mérkőzésein volt a harmadik legmagasabb az átlagos nézőszám egész Európában. Hazánkat kizárólag Anglia és Franciaország előzte meg a nézőszám terén” – állítja a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Professzionális futballkörkép című dolgozata. Sőt a köszöntőben Csányi Sándor MLSZ-elnök is kiemeli ezt a tényt, rávilágítva arra is, hogy a nemzeti csapat mérkőzéseinek otthont adó Puskás Aréna az Európa-liga döntőjének is volt már házigazdája, és serényen készül eddigi legnagyobb próbatételére, a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőre, márpedig a helyszín kiválasztásakor fontos volt a kiváló rendezői teljesítmény.

Fotó: Szabó Miklós

Tanulmányában az MLSZ leszögezi, hogy az elemzés forrását publikusan elérhető, hivatalosnak nem tekinthető adatbázisok jelentik, ezért a fenti állítást lapunk szintén ily módon vizsgálta meg, a Transfermarkt és az EU-football.info oldalt használva.

Ezek szerint a magyar nemzeti csapat négy hazai mérkőzését összesen 229 089-en tekintették meg a Puskás Arénában, ami 57 272 nézőt jelent átlagosan. A legkevesebben – és az átlagot egyedül lefelé húzó módon – Bulgária ellen voltak kíváncsiak a válogatottra, kereken 53 ezren, majd jött a látványos emelkedés, Litvánia ellen már 58 274, Szerbia ellen 58 215, az utolsó hazai Eb-selejtezőn, Montenegró ellen 59 600-an mentek ki a budapesti stadionba. Az ilyen típusú elemzéseknél érdemes megvizsgálni a kapacitás arányos kihasználtságát is, ami a selejtező esetében 78.92, 86.78, 86.79 és 88.75 százalék a 67 155 nézős befogadóképességet tekintve, az átlagot mérve pedig 85.28 százalék, ami kifejezetten jónak mondható.

És akkor a többiek! Csoportonként haladva, az A jelű kvintettben a spanyolok – akik sanszosan megelőzhettek volna minket – rendre vidékre, kisebb stadionokba vitték a meccseiket, átlagosan éppen csak harmincezres nézőszám mellett, míg a skótoknál a glasgow-i Hampden Park 51 ezres befogadóképessége eleve a magyar nézőszám alá sorolta be a válogatottat. A B-csoportban szerepeltek az említett franciák, akik bár kétszer szintén kisebb stadionban játszottak – a Parc des Princes-ben 44 ezer, míg Nizzában cirka 33 ezer néző előtt –, a Stade de France két csaknem telt házával (77 és 76 ezer feletti nézőszámmal) 230 581 nézőre kúszott fel a látogatottság, ami 1492-vel előzi csak meg a magyarokét. Ez átlagban 67 645 nézőt jelent, ez 373-mal több meccsenként, mint Magyarországon. Ugyanebben a csoportban a hollandoknak és az íreknek nincs Puskás-méretű (futballra használt) stadionja, a görögöknél pedig időnként röhejes nézőszámok jöttek csak össze.

A C-csoportban az angolok nem vicceltek: háromszor a Wembley-be vitték a válogatottat (mindig 80 ezer feletti nézőszámmal), egyszer pedig az Old Traffordra 70 ezer néző elé, összesen 319 237-en látták a csapatot, ami 79 809-es átlagot jelent – toronymagasan ez volt a legmagasabb szám a selejtezők során. Itt szerepeltek az olaszok is, akik ugyan nagy stadionokba (a Maradona Nápolyban, a San Siro Milánóban, a San Nicola Bariban, az Olimpico Rómában) vitték a válogatottat, viszonylag kevés szurkoló ment ki a helyszínre (összesen 215 472-en, ami 53 868-as átlag).

Szoboszlai Dominik Montenegrónak lőtt góljait 59 600 futballrajongó látta a Puskás Arénában (Fotó: Szabó Miklós)

A D-csoportban Törökországnak és Walesnek is vannak nagy arénái, ám a kvintett legtöbb nézőt vonzó meccse (Törökország–Horvátország Bursában) a negyvenezret sem érte el, viszont az E-csoportban Lengyelország megközelítette a magyar látogatottságot: a varsói Nemzeti Stadionban összesen 218 338-an látták az együttest, ami 54 584-es átlagnak felel meg. A Puskás Aréna kihasználtságát figyelembe véve az F-, a H- és az I-csoportból nem is előzhettek volna a kapacitás hiánya miatt, miként a csoportellenfeleinknek sem volt erre lehetőségük, míg a J-jelű hatosban a portugálok csak egyszer vitték a 65 ezres Luz-stadionba a válogatottjukat, miközben volt egy vidéki, alig húszezres meccsük is, így az átlaguk 42 325 nézőre jött ki.

Mindent egybevetve tehát a magyar nemzeti csapat mérkőzései valóban a harmadik leglátogatottabbak voltak az Eb-selejtezőben.