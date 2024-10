A 23-szoros magyar válogatott egy évvel visszavonulása után építkezéseken dolgozik

„Talán nyugalmasabb és igazából élvezem minden pillanatát, mert amik hiányoztak a futball alatt – hogy nincsenek hétvégéim és a családommal sem tudtam sok időt tölteni, a gyerekek eseményein részt venni –, azok most megadatnak. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdésed, tényleg szuperül telnek a hétköznapok meg a hétvégék is. Az építőiparban dolgozom, jelenleg is épp egy építkezésen vagyok. Lakóépületeket építünk és azokat értékesítjük. Úgy érzem, megtaláltam a számításaimat a civil életben, amire egyébként tudatosan készültem a pályafutásom utolsó időszakában. Nagyon szeretem a mostani feladataimat még akkor is, ha eléggé összetettek és sok odafigyeléssel, munkával járnak, ez ugyanis nekem sosem okozott problémát. Nem féltem attól, hogy mi lesz velem, ha majd egyszer abbahagyom a labdarúgást, mindig vannak ötleteim, nem ejtettek a fejemre. Szóval összegezve az elmúlt egy évemet, nagyon jól érzem magam a bőrömben” – fogalmazott Pátkai Máté a fehervarfc.hu-nak.

Az egykori középpályás elmondta, nem hiányoznak neki az edzések, a mérkőzések, illetve az öltözők világa sem, olyannyira nem, hogy ha a baráti lábteniszt nem vesszük figyelembe, Pátkai másfél éve rúgott utoljára labdába.

„Nyilván a mérkőzések hangulatát semmi sem adja vissza, de a hétközi edzések és a hétvégi utazások egyáltalán nem hiányoznak. Úgy gondolom, ez azoknak hiányzik a pályafutásuk végeztével, akik nem tudják magukat elfoglalni. Nekem bőven van tennivalóm, ráadásul nagyon szeretem azt, amivel foglalkozom, úgyhogy a mindennapjaim ki vannak töltve” – fogalmazott Pátkai, s kitért arra is, a mozgás megmaradt az életében, rendszeresen erősít, alkalmanként fallabdázik és lábteniszezik, illetve sokat fut – utóbbival kapcsolatban pedig már korábban is beszélt arról, hogy visszavonulása után szeretne legalább egyszer félmaratoni vagy maratoni versenyen indulni.

„Erről nem tettem le. Úgy érzem, egy 21 km-es futás nem okozna most sem különösebb kihívást, ám a maratoni már sokkal inkább. Arra fizikailag és mentálisan is fel kell készülni. Bízom benne, hogy 2025-ben lesz erre időm és akkor jövőre teljesíteni tudom ezt a régebben megfogalmazott célomat” – húzta alá Pátkai Máté, aki határozottan kijelentette, hogy nem szeretne edző lenni.

Az MTK-val, az ETO-val és a Fehérvárral is magyar bajnokságot nyerő, utóbbival a Magyar Kupát is elhódító Pátkai a Vasassal a másodosztályban is bajnok lett, s úgy érzi, kihozta a maximumot a pályafutásából.

„Mindig is azt mondtam, hogy annak köszönhetem a karrieremet, hogy elhivatott voltam, nem feltétlenül a kimagasló tehetségem vagy az elképesztő képességeim miatt. Amit elértem, arra büszke vagyok és most így visszagondolva a profi futballban eltöltött éveimre, elégedett is vagyok a pályafutásommal” – fogalmazott a 23-szoros magyar válogatott középpályás, aki a légiósélet kapcsán elárulta, nem volt olyan lehetősége, amibe beleugrott volna, ezért nem igazolt külföldre.

„Fogalmam sincs, hogy mi volt az oka annak, hogy nem kaptam sosem igazán értékelhető külföldi ajánlatot. Az is lehet, hogy az életkoromból adódóan túl későn értem a csúcsra, előtte pedig sosem voltam reflektorfényben. Véleményem szerint Magyarországon sokat számít az is, hogy ki van reflektorfényben és ki az, aki nincs ott. Megmondom őszintén, sosem szerettem szerepelni. Lehet, hogy ez például hiba volt a karrieremben, nem tudom” – tette hozzá Pátkai Máté.