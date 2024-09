Pascal Jansen: Matheus Saldanha megvillantott valamit abból, ami benne rejlik

„Ezzel a mérkőzéssel vágtunk neki az újabb nagy menetnek, mert mostantól ismét sorra jönnek a meccsek. Az első félidőben nem volt meg a megfelelő koncentráció az akciók befejezéseinél, de a fordulást és a cseréket követően feljavult a játék, és lezártuk a mérkőzést” – mondta Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője, aki a két gólt szerző Matheus Saldanhara külön is kitért.

„Nagyon örülünk, hogy ilyen erősítést jelent a Ferencvárosnak. Sok helyzetet tudunk kialakítani, de még több gólt kellene szereznünk, ebben lehet ő maximálisan a segítségünkre. Másfelől leveszi a terhet Varga Barnabásról és Alekszandar Pesicsről is. Ma megvillantott valamit abból, ami benne rejlik, reméljük, a jövőben is hasonló teljesítményt nyújt a pályán.”

Ugyancsak beszélt Szalai Gáborról, aki először volt kezdő a Ferencvárosban.

„Fontos volt, hogy ma bemutatkozott Cissé mellett a védelem tengelyében, hiszen Raul Gustavo az első Európa-liga-mérkőzésen el lesz tiltva, ezért minél hamarabb be kell őt építenünk a csapatba. Úgy vélem, jó úton jár.”

Nikházi Márk, a Budafok megbízott vezetőedzője így értékelt a 3–0-s vereség után.

„Kaptunk három gólt, ami sohasem jó, ettől függetlenül elmondhatom, hogy amit kértem a játékosoktól, azt kaptam vissza, azaz fegyelmezett volt a futballunk. A Ferencváros azonban olyan ellenfél, amely minden hibát azonnal megbüntet, egyénileg gyorsabb és jobb labdarúgók alkották az ellenfelet. Nekünk is volt két ziccerünk, ha az egyikből sikerül gólt szereznünk, az eredmény biztosan más, ha a játék képe nem is.”

Hozzátette, abban a tíz percben, amikor eldőlt a továbbjutás sorsa, az ellenfél több millió eurót érő játékosokat cserélt be. És ha mások álltak volna be, akkor is ez jött volna a hatvanadik perc után.