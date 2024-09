Hatvan percig tartotta magát a Budafok, Saldanhának köszönheti továbbjutását az FTC

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE (NB II)–FERENCVÁROSI TC 0–3 (0–0)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 2000 néző. Vezette: Káprály Mihály (Georgiu Teodorosz, Becséri Gergely)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka, Németh M. (Rétyi, 69.) – Szűcs P. (Zuigeber, a szünetben), Merényi (Nándori, 85.), Kun B. (Szerető, 69.) – Vasvári (Kovács D., 74.). Megbízott vezetőedző: Nikházi Márk

FERENCVÁROS: Dibusz – Makreckis (Kaján, 77.), I. Cissé, Szalai G., C. Ramírez (Civic, 77.) – Pappoe (Rommens, 60.), Abu Fani – Kady, Zachariassen (A. Traoré, 60.), Kehinde – Pesics (Saldanha, 60.). Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerző: Saldanha (61., 71.), Abu Fani (64.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Promontor utca és környéke elesett erre a délutánra. A környező utcákban több tucatnyi rendőr zárta el az utat, a közelben lévő parkolóhelyek már órákkal a meccs előtt megteltek, a budafoki háztulajdonosok pedig kukákkal, kihelyezett kaspókkal próbálták védeni az előttük lévő területet, nehogy bárki beálljon a kapubejáróba, esetleg ráparkoljon a frissen vetett fűre. Piros és zöld mezes drukkerek érkeztek minden irányból, a jegypénztárak ezen a délutánon már ki sem nyitottak, a hazai és vendégszurkolók a hét közben pillanatok alatt felvásárolták az áruba bocsájtott belépőjegyeket, így már napokkal a találkozó előtt eldőlt, hogy telt ház várja a csapatokat. Vasárnap lévén normál esetben a legtöbb környékbeli vendéglátó egység zárva tartott volna, ám néhányuk úgy döntött, a tömegre való tekintettel megéri kinyitni erre a délutánra, és több kocsma is tárt karokkal várta a drukkereket. Még így is bőven volt forgalom, hogy a kánikulát pillanatok alatt felváltó késő őszi hűvös időjárásban kevésbé esett jól a hideg sör, de néhányan egy-két szívmelengetőt is „bekaptak”, hogy a hangulattal se legyen probléma. Volt, aki aztán a szürke, esős időjárásban téli kabátban, sapkában és sálban igyekezett a meccsre, de akadtak, akik dacolva a fogvacogtató hideggel, a szemerkélő esővel, farmerban és pólóban indultak otthonról útnak.

Ha ők dideregtek is később, a budafoki kapuban Horváth András biztosan nem.

Szalai Gábor (balra) bemutatkozott a zöld-fehéreknél (Fotó: Török Attila)

A Ferencváros ha nem is szorította kapuja elé első pillanattól másodosztályú ellenfelét, a rutinos hazai kapusnak már az első félidőben is volt dolga bőven. Hol lábbal, hol kézzel, hol a földön, hol a levegőben védett, társai nem győzték veregetni a vállát. De a hősies küzdőszellem nem csupán a budafoki kapusra, az egész csapatra érvényes volt. A budafoki játékosok nem egyszer méterekről bevetődve ugrottak a labda útjába, a kispad előtt a mindössze 35 éves Nikházi Márk is ezer fokon égett, míg Pascal Jansen a helyén ülve figyelte a pályán zajló eseményeket, addig ő az oldalvonal mellől tüzelte fiatal futballistáit. Noha több helyzete az FTC-nek volt az első félidőben, a legnagyobb gólszerzési lehetőség a Budafok előtt adódott: a 27. percben az NB I-et is megjárt Németh Márió ugratta ki remekül Vasvári Zoltánt, aki nem sokat teketóriázott, nagy erővel lőtte a labdát a jobb oldali kapufára. Megúszta a Ferencváros, a második félidőben pedig eldöntötte a továbbjutást.

Cissé (balra) távoltartotta a hazai támadókat a kaputól (Fotó: Török Attila)

Jött ugyanis Matheus Saldanha!

A brazil csatár rövid idő alatt megmutatta, miért szerződtette a Ferencváros, és olyan könnyedén rúgott két gólt, és készített elő egy harmadikat, mintha csak a Copacabanán lett volna. A közelmúltban a szerb Partizantól kivásárolt támadó pályára küldését követően nem sokat húzta az időt, két perccel később mesteri helyzetfelismerést követően lőtt éles szögből a jobb alsóba, nem sokkal később pedig úgy adta az alapovonal közeléből középre a labdát, ahogy magyar pályákon nem sűrűn lehet. Jobb lába mögül a ballal lőtte be erősen a labdát a kapu elé, Mohammed Abu Fani pedig köszönte a kipattantót, és máris két góllal vezetett az FTC. Matheus Saldanha azonban továbbra is fülig érő szájjal futballozott, élvezte a futballt, indulósebessége egy rakétáéval azonos, a labda ragad a lábához, a ziccereknél pedig olyan higgadt, mintha csak otthon a kertben rúgná a labdát.

A csereként beállt Saldanha (balra) parádésen játszott (Fotó: Török Attila)

A budafoki drukkerek is elismerően bólogattak, a brazil csatár más dimenzió, mint az NB II-es együttesük, a zöld-fehérek percek alatt lezárták a mérkőzést. A hazai csapat ugyan ezt követően is harcolt, küzdött, de érezhető volt, a három gólos hátrányból képtelen lesz felállni, a kérdés már csak az volt, a Ferencváros szerez-e még újabbakat a hajrában. A hazaiak kispadjánál Nikházi Márk lelkesedése is alábbhagyott, a Budafok vezetőedzőjeként első vereségét szenvedte el csapatával, de a látottak és az erőviszonyok tekintetében ez egyáltalán nem volt meglepő. A ferencvárosi szurkolók saját csapatukat éltették, miközben a lelkes budafokiak a háromgólos hátrány ellenére sem csüggedtek, és egészen a találkozó lefújásáig éltették, ünnepelték csapatukat.



A Ferencváros a második félidőben – Matheus Saldanhának köszönhetően – könnyedén jutott a Magyar Kupa következő körébe, és ami a zöld-fehérek számára bizakodásra ad okot, az az, hogy Varga Barnabás mellett végre újabb gólerős csatára van a keretnek. Pascal Jansennek kellemes gondjai lehetnek a (közel)jövőben, ki kell találnia, hogyan, milyen hadrendben küldi pályára az FTC-t legközelebb a bajnokságban az MTK otthonában, hogyan fér meg egymás mellett a két csatár. 0–3

PERCRŐL PERCRE