MK: Elek Ákos nehézkes DVTK-továbbjutásra számít

Elek Ákos mindkét klubban futballozott: Kazincbarcikán nevelkedett, a felnőttcsapatban 65 mérkőzésen játszott, míg Diósgyőrben két részletben összesen 96 bajnoki találkozón lépett pályára, és tagja volt a 2014-ben Magyar Kupa-döntős DVTK-nak. Ott másfél évig volt a pályaedzője Vladimir Radenkovics – aki ugyebár jelenleg a piros-fehérek vezetőedzője –, így jól ismeri a szerb szakembert a 36 esztendős korábbi játékos.

„Jó a viszonyunk, intelligens, felkészült trénernek tartom – nyilatkozta a boon.hu-nak Elek Ákos. – Viszont azt is látni, hogy próbál biztonsági játékot játszani a Diósgyőrrel, és ebből a futballból kiindulva pontot, pontokat szerezni, ami adhat egyfajta nyugodtságot személyesen neki, és persze a csapatnak is. Azt viszont be kell kalkulálnia, hogy még ha van is passzívabb stílussal eredmény, ami egy ideig védhető, a nehezebb időszakoknál, a gyengébb eredmények esetén a diósgyőri közeg, szurkolósereg nagyon hamar ítéletet mond. Külső szemlélőként látható a klubnál egyfajta útkeresés: a korábbi NB I-es kiesésnél érkezett rengeteg külföldi, aztán az NB II-ből megpróbáltak magyarokkal feljutni, aztán megint sok a külföldi játékos. Remélem, nem sértődik meg senki, hogy az ősi riválissal példálózok, de nekem a Nyíregyháza játssza azt a fajta stílust, amiről azt gondolom, hogy Diósgyőrben is elnyerné a szurkolók tetszését. Nagy kontraszt volt számomra a tavaszi Magyar Kupa mérkőzések között, amikor néhány hét különbséggel a Diósgyőr és a Nyíregyháza is a Ferencvárossal játszott a kupában.”

A putnoki székhelyű Sajóvölgye Focisuli sportigazgatója az aktuális párharcról elmondta, hogy akár tizenegyesekig is elmehet a mérkőzés, de a DVTK továbbjutására számít.

„A válogatott szünet után vagyunk, semmi nem indokolja, hogy a Diósgyőr ne a legerősebb összeállításában álljon fel Barcikán. Egy NB I-es csapat számára egy alacsonyabb osztályú ellenfél kiejtése természetes, viszont ha alulmarad, az blama. Nagyon jó hangulatú összecsapásra számítok DVTK-továbbjutással, de nehézkes lesz, akár hosszabbításig, sőt tizenegyesekig is elmehetnek a csapatok. Az biztos, hogy a Diósgyőr nem léphet pályára könnyelműen Kazincbarcikán. Én nem leszek a helyszínen, de a televíziós közvetítést meg fogom nézni” – árulta el Elek.

MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

19.00: Kazincbarcika–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)