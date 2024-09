Az MTK emberhátrányban szerezte meg a győztes gólt Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–3 (Kocsis D. 41., Szűcs T. 76., ill. Jurina 33., Bognár I. 58., Hej 85.)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2321 néző. Vezette: Pintér Cs.

Kiállítva: Varju (81., MTK)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A kezdés előtt a 2009–2010-es szezonban Bajnokok Ligája-csoportkörben szereplő debreceni csapat játékosait köszöntötte a DVSC vezetősége. A korszak legsikeresebb honi együttese egy esztendővel később a második számú európai kupasorozatban is főtáblára került, s talán csak az fájhat a másfél évtizeddel ezelőtti sikercsapat labdarúgóinak, hogy akkoriban még nem volt méltó stadionja Debrecennek, így valamennyi hazai csoportmeccsüket a fővárosban, a régi Puskás Ferenc Stadionban kellett lejátszaniuk. Pedig elhozták Magyarországra a Liverpoolt, a Lyont, a Fiorentinát, a PSV-t, a Sahtar Donecket és a Sampdoriát is.

Sajnos, 2009 őszén még csak álom volt a Nagyerdei Stadion jelen formájában, pedig a BL- és az El-csoportmeccseken garantált lett volna a húszezres nézőszám. Manapaság a fél háznak is örülnének Debrecenben, ezúttal a nyíregyházi baki miatt „kárpótlásul” felajánlott ötszáz forintos jegyár ellenére is csak alig pár ezren voltak a lelátón. Tegyük mindjárt hozzá, hogy ebben szerepe lehetett a szakadó esőnek is. A Nyíregyháza elleni vereségnek „esett áldozatul” Ferenczi János, aki helyett az egyik belső védő, Jorge Pellumbi játszott a védelem bal oldalán, Meldin Dreskovics mellé pedig Dusan Lagator került egy sorral hátrébb, a védelem közepére.

Mindkét szakvezető a 4–2–3–1-es felállást választotta, ebből az első tíz percben a hazaiak tudtak jobban építkezni, fölényben futballoztak, s Bárány Donát helyzete után a vezetést is megszerezhették volna. Aztán egy ártatlan helyzetben az eddig is sokszor sérüléssel bajlódó Neven Djurasek maradt a földön, a horvát középpályás le is kellett cserélni. Éledezett az MTK, főként a korábban Mezőkövesden és Disgyőrött futballozó Marin Jurina volt veszélyes a debreceniek kapuja előtt, és nem véletlen, hogy a 33. percben Bognár István átadása után éppen a bosnyák támadó szerezte meg a vezetést a fővárosi kék-fehéreknek. A kapott gól átmeneti zavart okozott hazai oldalon, ám csak néhány perc kellett a DVSC-nek, hogy újra átvegye a játék irányítását. A debreceniek főként Dzsudzsák Balázs megmozdulásai után alakítottak ki veszélyt a vendégek kapuja előtt, nem véletlen, hogy éppen a válogatottsági rekorder balról érkező szabadrúgása után egyenlített Kocsis Dominik.

A második félidőre az utóbbi hetekben kevesebb lehetőséghez jutó Brandon Domingues érkezett a hazaiaknál Vajda Botond helyére. Kiegyenlített volt a játék, aztán a semmiből újra előnybe kerültek a vendégek. Szűcs Tamás adta ek a labdát a saját tizenhatosa előtt, Bognár István pedig két parádés csel után kilőtte a jobb alsó sarkot, ám a korábbi hibája után Szűcs Tamás megvillant, és egyenlített. Nem álltak le a debreceniek, mentek előre a győzelem megszerzéséért, s ebben nem várt segítséget kaptak Varjú Benedektől, aki az ellene elkövetett szabálytalanság után könyökkel megütötte Brandon Dominguest, amiért jogosan kapott piros lapot.

Csakhogy ekkor megvillantak az MTK csereemberei: Németh Krisztián ugratta ki Hej Viktort, aki kilőtte a hosszú felsőt. A folytatásban hiába ment előre a hazai csapat, nem sikerült az egyenlítés, így az MTK egymás után ötödször szerzett három pontot a DVSC ellen – nem érdemtelenül. 2–3

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!