Feltüzelt Újpest várja a BL-kiesés utáni Fradit – izgalmas lehet a derbi!

VÁRHIDI Péter az Újpest korábbi labdarúgója, vezetőedzője: – Bár pozitív változásokról érkeznek hírek Újpestről, nagy a különbség a két klub között. Az Üllői úton évek óta tart egyfajta építkezés, amelynek célja a nemzetközi porond, s ennek érdekében minőségi labdarúgókat szerződtetnek, akik közül akad, aki beválik, s akad, aki nem. Vélhetően hosszú távon az Újpest is kiegyenesedik, s akkor méltó riválisa lehet a Fradinak, bár egy-egy meccsen így is elérhető jó eredmény.

MUCHA József, a Fradi korábbi labdarúgója, vezetőedzője: – Kedden a Midtjylland ellen nem tűnt valami acélosnak a csapatunk, ám nem lenézve a szombati ellenfelet, nem jelenthet gondot az Újpest legyőzése, ugyanis egyelőre jóval erősebb a keretünk. Tapasztalható, hogy az Újpest is elindult egy úton, s biztos vagyok benne, hogy a tavalyihoz hasonló gondjai nem lesznek többet. A csapat erősödése mindenképpen hasznos a magyar labdarúgásnak, s a derbik színvonalát is emeli.

HALMOSI Péter, 3-szoros magyar bajnok, 35-szörös válogatott labdarúgó: – Bármilyen állapotban is legyen a két együttes, a derbi az derbi. Sajnos gyakran megesett, hogy a nagy nyomás rányomta a bélyegét a játékra, remélem, szombaton más lesz a helyzet. Papíron a Fradi jóval erősebb, ám Újpesten is elkezdődött egy pozitív folyamat, így akár meg is szakadhat a vendégek Fradi elleni rossz sorozata.