Hazai pálya – Somogyi Zsolt jegyzete

ÉDES OTTHON. Ismét az OTP Bank Ligára figyelnek a magyar futballkedvelők, a szurkolók nagyon készülnek: a bajnokság legnagyobb érdeklődéssel várt meccse következik, két fővárosi rivális találkozik a Groupama Arénában.

Ferencváros–Újpest!

Ez a párosítás még ma is garantálja a telt házat, a valódi futballhangulatot, aki ott lesz a tribünön, tényleg futballmeccsen érezheti magát. De vajon futball lesz-e? A kérdés akkor is jogos, ha tudjuk, az Újpest a Fehérvár kiütése (4–1) után önbizalommal érkezhet a kilencedik kerületbe, ugyanis a Fradi eddig hibátlan, két meccsen hat pontot szerzett. Ugyanakkor nagyon sok (méreg)zöld drukker úgy érzi, máris olyan hiányérzete lesz ebben az idényben is, amelyre aligha lesz gyógyír a szombati győzelem. Ők, és bizony sokan vannak, ha el nem is fogadták, beletörődtek abba, hogy a kedvenc csapatukban pályára lépő tizenhat futballista sokszor tizenhat különböző országból érkezett a Népligetbe (így amikor felharsan a kórus, „Mindent bele”, néhány új légiós tanácstalanul pislog Dibusz Dénes felé: most mit kiabálnak vajon, szidnak vagy szeretnek?), mert azt hallják: nemzetközi sikereket csak külföldről hozott, minőségi futballistákkal lehet elérni.

Ez elfogadható érv, és a magyar mezőnyből ki is emelkedik a Fradi ezzel a kerettel, elismerésre méltó, hogy a csoportkörhöz már hozzászokott a publikum, ám nincsenek kevesen, akik szerint a Klaksvík, az Olympiakosz vagy éppen a Midtjylland szintjét már el lehetett volna érni. De erre, a jelek szerint, még mindig várni kell… Fájdalmas pofonokat kap a Fradi Európában, és ilyenkor jó újra itt maradni magunkban. Februárban, amikor a pireuszi együttes ejtette ki a magyar bajnokot, három nappal később az Újpest következett, és a rangadót felvezető írásban jósoltuk: ami hét közben lassúnak, ötlettelennek, veszélytelennek tűnt, az hétvégén lendületes, kreatív, lehengerlő futball lesz – ennyi múlik az ellenfélen. Ez bejött: 5–0-ra nyert az FTC a Szusza Ferenc Stadionban, és kit érdekelt akkor már a görögök elleni gyenge teljesítmény? Akit igen, az megkapta az örök elégedetlen, túl kritikus, a klub ellensége bélyeget, ám a helyzet a nyár végén is hasonló ahhoz, mint amilyen a tél végén volt. Egy átlagosan szervezett, fegyelmezett európai csapat ellen elteltek félidők érdemi gólhelyzet kialakítása nélkül, de kár búslakodni, szombaton ismét a gyors, a meccset irányító Fradit látjuk majd, amely végig mezőnyfölényben lesz, és ne legyen meglepetés: meg is nyeri a mérkőzést. Otthon.

Édes otthon.

