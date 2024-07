Szendrei Norbert: Gólerős csatárra van szükségünk

Múlt héten szombaton lejátszotta első nyári felkészülési mérkőzését a Zalaegerszeg. A kék-fehérek hazai pályán 2–1-re kikaptak az NB II-es Honvédtól, ám ez egyáltalán nem keseríti el Szendrei Norbertéket.

„Délután egy órakor kezdtünk, nagyon meleg volt, ami meg is látszott a színvonalon – mondta lapunknak a ZTE 24 esztendős csapatkapitánya. – Habár sosem jó kikapni, nem viselt meg a vereség, persze jobb lett volna nyerni. Tudni kell, hogy ebben az időszakban felforgatott összeállításban játszik minden csapat, nem vagyunk még összeszokva, ráadásul a meccs előtti napon kifejezetten kemény edzésünk volt. Nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, a lényeg az, hogy megkaptuk a megfelelő terhelést.”

A ZTE öthetes szünet után június 24-én kezdte a felkészülést, Szendrei Norbert várta már, hogy edzhessen.

„Ahhoz képest, hogy nem vagyok idős, már jó néhány felkészülésen vagyok túl, van tapasztalatom e téren. Talán nem vagyok egyedül, aki nem kedveli ezt az időszakot, de pontosan tudom, keményen kell dolgozni azért, hogy jó állapotban legyünk a bajnokság idején, nem kérdés, muszáj elvégezni a munkát. Előfordul, hogy napi két edzésünk van, kemény gyakorlásokat vezényel a szakmai stáb, a következő felkészülési meccs pedig már kétszer hatvanperces lesz. Ahogy haladunk előre, úgy nő a terhelés. Hogy kipihentem-e magam a nyáron? Hatodik élvonalbeli idényemet kezdem, de még sohasem volt ilyen hosszú, öthetes nyári szünet. Bevallom, a vége felé nem tudtam már mit kezdeni magammal, csináltam a kötelezően előírt futásokat, de lassan telt az idő. Persze jó volt sok időt a családdal tölteni, fel is töltődtem, de öröm volt ismét találkozni a csapattársakkal.”

A ZTE-hez a nyáron Marko Cubrilo, Csonka András, Gundel-Takács Bence, Nyíri Vince és Bakti Balázs érkezett, valamint a klub kölcsön után végleg megszerezte Sztefanosz Evangelu és Várkonyi Bence játékjogát.

Tizenöt gól is távozott Antonio Mancéval együtt, nem véletlen, hogy az egerszegiek a támadósort erősítenék meg (Fotó: Szabó Miklós)

„Eleve fiatalos az öltözőnk, így ide bárki könnyen be tud illeszkedni, de csak most kezdtük a felkészülést, kell még néhány nap, amíg megismerkedünk egymással. Az mindenesetre már most látszik, hogy karakteres játékosok érkeztek, akik sikeréhesek, és ég bennük a bizonyítási vágy. Antonio Mance távozásával nyilvánvalóan szükségünk van gólerős csatárra, bár nem lesz könnyű pótolni a horvát játékost. Hogy ismét új kapussal készülünk? Dombó Dáviddal egy évvel ezelőtt könnyen megtaláltuk a közös hangot pályán belül és azon kívül is, bízom benne, hogy Gundel-Takács Bencével is ez lesz a helyzet. Fehérvárról ismerjük egymást, jó kapcsolatban vagyunk, remek képességű kapus, biztosan hasznos tagja lesz a csapatunknak.”

A ZTE szombaton a horvát Varasddal játszik felkészülési mérkőzést, majd Lendvára utazik edzőtáborba, ahol további három tesztmeccs vár rá. A bajnokságot július utolsó hétvégéjén hazai pályán az MTK Budapest ellen kezdi, Szendrei Norbert várja már a rajtot.

„Hogy finoman fogalmazzak, kevéssé szeretem a felkészülési mérkőzéseket. Mindenki tudja, hogy nincs semmilyen tét, nincs teher, nincsenek szurkolók… Kezdődhetne már a bajnokság!”