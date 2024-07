Kilenc év után győzelemmel kezdte NB I-es szereplését a Nyíregyháza

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC Győr 2–1 (Kovácsréti 28. – 11-esből, Beke 55., ill. Krivokapics 78.)

Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezette: Erdős József

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Nagyot tévedtek azok a győriek, akik azt gondolták, elég lesz ha az ebéd utáni szusszanást követően elindulnak Mezőkövesdre, az esti Nyíregyháza Spartacus–ETO FC Győr bajnokira. Úgymond normális viszonyok között érthető a győri kényelmesség, ám hiába köti össze pompás autópálya a 250 kilométernyi távolságra fekvő két települést, bizony az útviszonyok – balesetek, felújítások – akadályt jelentettek, így aki nem kapcsolt időben, az lemaradt a két újonc összecsapásának első perceiről. Az ETO vezetői számíthattak a dugókra, ezért már szombat délelőtt útnak indult a csapat és a zsórifürdői ebéd, majd a rövid délutáni szieszta után érkeztek meg a játékosok a városi stadionban. Mint arról beszámoltunk, továbbra is késik a nyíregyházi stadion átadása, ezért a csapat kénytelen albérletben játszani hazai meccseit. Eddig Balmazújvárosban bérelt pályát a klub, most az NB I-es követelményeknek megfelelő mezőkövesdi létesítmény használatáért fizetnek, nem is keveset. Csupán száztíz kilométer a két település közti távolság, így aztán több százan kísérték el a hét év után újra az élvonalban futballozó csapatot.

Izgalmas találkozónak indult a meccs, a 29. percben már örülhettek is a nyírségiek, majd felrobbant a lelátó Kovácsréti Márk gólja után, amely láthatóan megfogta a vendégeket (ahogyan azt a játékvezetői értékelésben is leírjuk: a kísértetiesen hasonló szituáció, Marc Cucurella kezezése során az Európa-bajnokságon a Spanyolország–Németország negyeddöntőben a VAR és Anthony Taylor játékvezető nem ítélt tizenegyest, úgyhogy él a gyanú, a videóbíró egész világra érvényes szabályai nem túl egységesek…). A Nyíregyháza gyorsabban, valamint meglőtt és mélységi passzokkal operálva futballozott, míg a győri labdarúgók, inkább a technikai tudásukra építettek, ám a „hazai” lendület elsöpörte a kissé pipiskedve játszó vendégeket. A Szpari többet birtokolta a labdát, ám nem a saját térfélen, hanem a támadóharmadban járatva, mi több, a letámadás, a labda megszerzése is remekül bejött az első félidőben, főleg a vezető gól megszerzését követően. A hosszabbítás perceiben valamivel veszélyesebbé vált ez ETO is, ám Nenad Lukics lövése után a labda centiméterekkel elkerülte a kaput.

A folytatásban feladta a kényelmes futballt, s nagyobb sebességre kapcsolt az ETO, ám ezzel együtt pontatlanabbá is váltak a győriek, de leginkább a csereként beálló új igazolás az albán Bitri Eneo volt zavarban, el is veszítette a labdát a tizenhatos közelében az 55. percben, Beke Péter pedig nem hibázott és első NB I-es gólját ünnepelhette a nyíregyházi B-közép előtt. Ezután megtört az ETO lendülete, tíz perc kellett, hogy újra magukhoz térjenek a győriek, s bár fölénybe kerültek, ám előbb a balhátvéd Nagy Bence állta útját a kapuba tartó labdának, majd pedig Fejér Csongor kétszer is bizonyította Tímár Krisztián vezetőedző nem véletlenül állította a kapuba. A 78. percben már nem segített semmi és senki: a frissen igazolt Matija Krivokapics 20 méterről a nyíregyházi kapuba küldte a labdát (amúgy a 21 éves montenegrói csatár korábban ugyan már futballozott Győrben). Érthető módon az ETO még inkább rákapcsolt, már a biztonságra sem nagyon figyelt, inkább az egyenlítésre koncentrált, ám későinek bizonyult az ébredés. A Nyíregyháza egy év leforgása alatt háromszor győzte le az ETO-t – és tegyük hozzá, egyszer sem érdemtelenül.

AZ NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁT ITT LEHET MEGTALÁLNI



AZ NB I-ES CSAPATOK NYÁRI ÁTIGAZOLÁSAIRÓL ITT LEHET OLVASNI